WTA - Miami : Au tour de Serena Williams de déclarer forfait

C’est une défection de poids supplémentaire pour le tournoi de Miami. Mais, cette fois, c’est le tableau féminin qui perd une de ses têtes d’affiche. En effet, alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Dominic Thiem ont tous renoncé à faire le déplacement en Floride pour le premier Masters 1000 de la saison, c’est Serena Williams qui a officialisé ce dimanche sa décision de ne pas prendre part au tournoi, elle qui n’est plus apparue sur un court de tennis depuis son élimination en demi-finale de l’Open d’Australie par Naomi Osaka, qui a ensuite remporté la première levée du Grand Chelem, en février dernier. Si les principaux joueurs du circuit masculin ont renoncé soit pour blessure, soit en raison des diverses restrictions en place pour permettre la tenue du tournoi dans les meilleures conditions possibles en ces temps de crise sanitaire, Serena Williams a donné une explication différente à son absence.

S.Williams : « Miami est un tournoi particulier pour moi »

Alors qu’elle réside en Floride à l’année, l’ancienne numéro 1 mondiale a confirmé auprès du quotidien local Miami Herald que son forfait pour le tournoi WTA de Miami est lié aux conséquences d’une récente opération chirurgicale. « Je suis déçue de devoir me retirer du tournoi de Miami à cause d'une récente chirurgie buccale, a ainsi déclaré Serena Williams. Miami est un tournoi particulier pour moi car c'est ici que je vis. Je suis triste de ne pas voir les incroyables fans cette année, mais j'espère revenir très bientôt. » Alors que Miami vient clore le segment de la saison sur surface dure, le retour de l’ancienne patronne du circuit féminin se fera directement sur terre battue, avec Roland-Garros en ligne de mire pour celle qui chasse depuis bien longtemps un 24eme titre dans un tournoi du Grand Chelem et qui s’est imposée à trois reprises sur les courts de la Porte d’Auteuil.