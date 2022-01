WTA - Melbourne 2 : Pegula et Garcia au tapis

L'une était attendue au tournant en tant que favorite du tournoi, l'autre avait la lourde responsabilité de représenter à elle seule les couleurs de la France sur cette épreuve. Malheureusement pour Jessica Pegula comme pour Caroline Garcia, l'aventure est déjà terminé à Melbourne 2, où les deux joueuses ont pris la porte d'entrée ce mardi. L'Américaine, tête de série numéro 1 du tournoi et 18eme mondiale, s'est fait surprendre en deux sets (7-6, 6-3) par la Roumaine Camelia Begu, 62eme au classement. La quart de finaliste à Indian Wells en octobre dernier s'arrête donc dès son premier match, tandis que Begu, elle, peut d'ores et déjà se préparer à affronter l'Italienne Jasmine Paolini au deuxième tour.

Garcia a évité une correction

C'est également fini pour Garcia. Opposée à la Lettone Anastasija Sevastova, qui la précède de quatre rangs au classement (elle est 70eme), pour ses débuts dans le tournoi, la Française, qui restait sur une défaite au deuxième tour à Indian Wells (défaite en trois sets contre Cori Gauff), s'est fait dominer dans les deux manches (6-4, 6-4) par Sevastova. Dans le deuxième set, Garcia, très mal embarquée (la Lettone menait 4-0), a dû se reprendre pour éviter une humiliation comme celle qu'a vécue Gracheva, mais sur la totalité du match, face à la Roumaine Sorana Cirstea, qui n'a laissé aucun jeu (6-0, 6-0) à la Russe. Cirstea n'est pas la seule tête de série à poursuivre sa route, puisque l'Américaine Li (n°7) et la Danoise Tauson (n°6) ont également validé leur billet pour le tour suivant.



MELBOURNE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Begu (ROU) bat Pegula (USA, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Paolini (ITA) bat Schmiedlova (SLQ) : 2-6, 6-3, 6-4

Anisimova (USA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (5), 1-6, 7-5

Cirstea (ROU, n°5) bat Gracheva (RUS) : 6-0, 6-0



Kasatkina (RUS, n°3) - Kalinskaya (RUS, Q)

Keys (USA) - Dart (GBR, Q)

Parrizas Diaz (ESP) - Perez (AUS, WC)

Liu (USA, Q) - Kostyuk (UKR, n°8)



Li (USA, n°7) bat Sherif (EGY) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-4

Minnen (BEL) - Rakhimova (RUS, Q)

Haddad Maia (BRE) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)



Tauson (DAN, n°6) bat Kalinina (UKR) : 7-5, 6-3

Zhu (CHN, Q) - Stosur (AUS, WC)

Peterson (SUE) - Sharma (AUS, WC)

Sasnovich (BLR, Q) - Mertens (BEL, n°2)