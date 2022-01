WTA - Melbourne 1 : Osaka, Halep et Kudermetova tiennent leur rang

Les favorites assument leur rang dans le tournoi de Melbourne 1. Respectivement tête de série numéro 1, 2 et 3, Naomi Osaka, Simona Halep et Veronika Kudermetova se sont toutes hissées vendredi en demi-finales, où l'étonnante qualifiée chinoise Qinwen Zheng (19 ans), 126eme au classement WTA, les accompagnera après son exploit du jour (victoire 7-6, 7-6) face à la Croate Ana Konjuh (67eme). Au lendemain de sa promenade de santé contre la Belge Zanevska, Osaka, malgré une deuxième manche compliquée (l'Allemande a mené 4-2 puis 5-4), a poursuivi sur sa lancée en dominant, de nouveau en deux sets (6-1, 7-5), Andrea Petkovic, 75eme mondiale et tombeuse la veille de Clara Burel.

La sensation Zheng

Kudermetova a elle terminé sur un cinglant 6-0 son quart de finale contre sa compatriote Potapova, qui pensait avoir relancé la partie en égalisant à un set partout (6-2, 4-6, 6-0). La Russe classée au 31eme rang mondial sera opposée en demi-finales à Osaka. Halep, elle, devra éviter de se faire surprendre par Zheng. Vendredi, l'ancienne numéro 1 mondiale n'est pas tombé dans le piège tendu par Viktorija Golubic (6-2, 5-7, 6-4). Ce qui n'a pas empêché la Roumaine de souffrir face à la Suisse, qui a longtemps rendu coup pour coup à la tête de série numéro 2.



MELBOURNE 1 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Demi-finales

Osaka (JAP, n°1) - Kudermetova (RUS, n°3)

Q.Zheng (CHN, Q) - Halep (ROU, n°2)



Quarts de finale

Osaka (JAP, n°1) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 7-5

Kudermetova (RUS, n°3) bat Potapova (RUS) : 6-2, 4-6, 6-0

Q.Zheng (CHN, Q) bat Konjuh (CRO) : 7-6 (1), 7-6 (6)

Halep (ROU, n°2) bat Golubic (SUI, n°6) : 6-2, 5-7, 6-4



Huitièmes de finale

Osaka (JAP, n°1) bat Zanevska (BEL) : 6-1, 6-1

Petkovic (ALL) bat Burel (FRA) : 7-5, 2-6, 6-4

Kudermetova (RUS, n°3) bat Brengle (USA) : 6-0, 3-6, 7-5

Potapova (RUS) bat Bondar (HUN, Q) : 6-4, 6-7 (4), 7-5



Konjuh (CRO) bat Kanepi (EST) : 6-2, 3-6, 6-3

Q.Zheng (CHN, Q) bat Zvonareva (RUS) : 5-7, 6-3, 6-4

Golubic (SUI, n°6) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-0

Halep (ROU, n°2) bat Ruse (ROU) : 6-2, 6-1



1er tour

Osaka (JAP, n°1) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4

Burel (FRA) bat Zhang (CHN) : 6-3, 7-6 (6)

Petkovic (ALL) bat Samsonova (RUS, n°5) : 6-3, 7-6 (3)



Kudermetova (RUS, n°3) bat Kuzmova (SLQ, Q) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Brengle (USA) bat Hibino (JAP, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)

Potapova (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 5-7, 6-2, 6-2

Bondar (HUN, Q) bat Siniakova (RTC, n°8) : 7-5, 7-6 (8)



Konjuh (CRO) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-4, 6-4

Kanepi (EST) bat Cristian (ROU) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-2

Q.Zheng (CHN, Q) bat Hontama (JAP, LL) : 4-6, 6-2, 6-3

Zvonareva (RUS) bat Riske (USA, n°9) : 7-5, 6-3



Golubic (SUI, n°6) bat Davis (USA) : 7-5, 6-1

Pattinama Kerkhove (PBS, Q) bat Mendez (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ruse (ROU) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Halep (ROU, n°2) bat Aiava (AUS, Q) : 6-4, 6-2