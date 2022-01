WTA - Melbourne 1 : Halep entame idéalement l'année 2022

On l'avait laissée sur un forfait en demi-finales du tournoi de Linz, au mois de novembre. Pour son grand retour à la compétition, en ce début d'année 2022, la Roumaine Simona Halep, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a remporté le tournoi WTA 250 de Melbourne 1 en Australie, sur dur extérieur, en battant la Russe Veronika Kudermetova, 31eme joueuse mondiale et tête de série n°3, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h15 de jeu. Dans la première manche, la Roumaine a pourtant été la première à perdre son service, à 1-1. Avant finalement de renverser totalement la situation, en s'adjugeant les trois derniers services de son adversaire, dont le dernier, synonyme de gain de la première manche, même si, pour arriver à ses fins, Simona Halep a dû s'y reprendre à trois fois (6-2).

Halep va remonter au classement WTA

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, là encore, la mieux classée des deux a été la première à se faire breaker, cette fois d'entrée, et malgré une première balle sauvée. Après trois nouvelles balles sauvées sur sa mise en jeu suivante, la 20eme joueuse mondiale est parvenue à débreaker dans la foulée. Avant de prendre un nouveau service de la Russe, au meilleur des moments, à 4-3. Car ensuite, la tête de série n°2 a conclu sur un ultime jeu blanc (6-3). Son 23eme titre en poche, Simona Halep va pouvoir entamer sa remontée dans le classement WTA, elle qui devrait gagner cinq places.



MELBOURNE 1 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Finale

Halep (ROU, n°2) bat Kudermetova (RUS, n°3) : 6-2, 6-3



Demi-finales

Kudermetova (RUS, n°3) bat Osaka (JAP, n°1) par forfait

Halep (ROU, n°2) bat Q.Zheng (CHN, Q) : 6-3, 6-2



Quarts de finale

Osaka (JAP, n°1) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 7-5

Kudermetova (RUS, n°3) bat Potapova (RUS) : 6-2, 4-6, 6-0

Q.Zheng (CHN, Q) bat Konjuh (CRO) : 7-6 (1), 7-6 (6)

Halep (ROU, n°2) bat Golubic (SUI, n°6) : 6-2, 5-7, 6-4



Huitièmes de finale

Osaka (JAP, n°1) bat Zanevska (BEL) : 6-1, 6-1

Petkovic (ALL) bat Burel (FRA) : 7-5, 2-6, 6-4

Kudermetova (RUS, n°3) bat Brengle (USA) : 6-0, 3-6, 7-5

Potapova (RUS) bat Bondar (HUN, Q) : 6-4, 6-7 (4), 7-5



Konjuh (CRO) bat Kanepi (EST) : 6-2, 3-6, 6-3

Q.Zheng (CHN, Q) bat Zvonareva (RUS) : 5-7, 6-3, 6-4

Golubic (SUI, n°6) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-0

Halep (ROU, n°2) bat Ruse (ROU) : 6-2, 6-1



1er tour

Osaka (JAP, n°1) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4

Burel (FRA) bat Zhang (CHN) : 6-3, 7-6 (6)

Petkovic (ALL) bat Samsonova (RUS, n°5) : 6-3, 7-6 (3)



Kudermetova (RUS, n°3) bat Kuzmova (SLQ, Q) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Brengle (USA) bat Hibino (JAP, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)

Potapova (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 5-7, 6-2, 6-2

Bondar (HUN, Q) bat Siniakova (RTC, n°8) : 7-5, 7-6 (8)



Konjuh (CRO) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-4, 6-4

Kanepi (EST) bat Cristian (ROU) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-2

Q.Zheng (CHN, Q) bat Hontama (JAP, LL) : 4-6, 6-2, 6-3

Zvonareva (RUS) bat Riske (USA, n°9) : 7-5, 6-3



Golubic (SUI, n°6) bat Davis (USA) : 7-5, 6-1

Pattinama Kerkhove (PBS, Q) bat Mendez (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ruse (ROU) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Halep (ROU, n°2) bat Aiava (AUS, Q) : 6-4, 6-2