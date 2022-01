Alors que toutes les autres joueuses françaises ont déjà été éliminées des trois tournois WTA de la semaine, une seule reste en lice : Clara Burel. La jeune joueuse de 20 ans, 76eme mondiale, a bien débuté sa saison en s'imposant au premier tour du tournoi de Melbourne 1 face à la Chinoise Shuai Zhang, pourtant mieux classée qu'elle (60eme). La Bretonne s'est imposée 6-3, 7-6 en 1h31 et verra donc les quarts de finale. Malgré 5 doubles-fautes au compteur et un petit pourcentage de premières balles (42%), Burel a réussi à dominer son adversaire. Dans le premier set, elle l'a breakée à 1-1 et 5-3 sans avoir de balle de break à défendre. La deuxième manche fut plus riche en rebondissements, avec une Française qui est revenue de 1-4 à 4-4 puis a manqué trois balles de match en fin de set, avant de finalement l'emporter 8-6 au tie-break après trois nouvelles balles de match. Au prochain tour, elle affrontera la joueuse qui est juste devant elle au classement WTA, Andrea Petkovic.

Kudermetova et Halep continuent, pas Siniakova

Parmi les autres résultats de la nuit, on notera la qualification de la tête de série n°3 Veronika Kudermetova et l'élimination de la n°8, Katerina Siniakova. La Russe a disposé de Viktoria Kuzmova en deux tie-breaks (7-4 puis 8-6) en servant notamment 10 aces. Quant à la Tchèque, elle a subi la loi de la qualifiée hongroise Anna Bondar sur le score de 7-5, 7-6, après s'être pourtant procurée deux balles de set dans le tie-break de la deuxième manche. Prévue en fin de programme, Simona Halep disputait son tout premier match depuis le 11 novembre, et ce fut une formalité pour elle. La Roumaine, retombée au 20eme rang mondial après son année 2021 grandement perturbée par une blessure au mollet, l'a emporté 6-4, 6-2 en 1h19 contre la qualifiée australienne Destanee Aiava, 316eme mondiale. Elle a breaké à 4-4 pour empocher le premier set et à 0-0 et 4-2 pour remporter le deuxième, et aller affronter sa compatriote Ruse au tour suivant.



MELBOURNE 1 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Osaka (JAP, n°1) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4

Burel (FRA) bat Zhang (CHN) : 6-3, 7-6 (6)

Petkovic (ALL) bat Samsonova (RUS, n°5) : 6-3, 7-6 (3)



Kudermetova (RUS, n°3) bat Kuzmova (SLQ, Q) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Brengle (USA) bat Hibino (JAP, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)

Potapova (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 5-7, 6-2, 6-2

Bondar (HUN, Q) bat Siniakova (RTC, n°8) : 7-5, 7-6 (8)



Konjuh (CRO) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-4, 6-4

Kanepi (EST) bat Cristian (ROU) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-2

Q.Zheng (CHN, Q) bat Hontama (JAP, LL) : 4-6, 6-2, 6-3

Zvonareva (RUS) bat Riske (USA, n°9) : 7-5, 6-3



Golubic (SUI, n°6) bat Davis (USA) : 7-5, 6-1

Pattinama Kerkhove (PBS, Q) bat Mendez (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ruse (ROU) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Halep (ROU, n°2) bat Aiava (AUS, Q) : 6-4, 6-2