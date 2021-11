WTA - Masters : Tombeuse de Ka.Pliskova, Kontaveit disputera les demi-finales

The winning streak continues! 🌟

MASTERS WTA 2021

Phase de groupes

Vendredi 12 novembre 2021

Anett Kontaveit est absolument inarrêtable en cette fin de saison ! Après ses titres à Ostrava, Moscou et Cluj-Napoca, l’Estonienne sera bien au rendez-vous des demi-finales du Masters WTA organisé à Guadalajara. Pour cela, elle a presque facilement pris le meilleur sur Karolina Pliskova, numéro 4 mondiale et tête de série numéro 3 du tournoi. La Tchèque a pourtant eu l’opportunité de prendre l’ascendant très tôt dans cette rencontre. En effet, Karolina Pliskova a eu trois balles de break dès le troisième jeu. Mais, avec autorité, Anett Kontaveit les a toutes écartées et n’a dès lors plus donné le moindre signe de faiblesse au service. Son adversaire a également tenu assez aisément son engagement avant de céder. Alors qu’elle servait pour rester dans le set, Karolina Pliskova a ouvert la porte que l’Estonienne n’a pas hésité à forcer. Sur sa première balle de break du match, Anett Kontaveit a empoché le premier set avant un véritable cavalier seul. Pas mise en difficulté sur ses jeux de service, la numéro 8 mondiale a converti trois de ses cinq balles de break pour prendre à trois reprises le service d’une Karolina Pliskova totalement dépassée et qui n’a pas su marquer le moindre jeu dans ce set. Grâce à cette deuxième victoire expéditive (6-4, 6-0 en 57 minutes), Anett Kontaveit valide d’ores-et-déjà son billet pour le dernier carré du Masters.Du 10 au 14 novembre à Guadalajara (Mexique)Iga Swiatek (POL, n°5) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusAryna Sabalenka (BIE, n°1) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusGarbiñe Muguruza (ESP, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdusBarbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-4, 6-0Pas avant 2h30 (heure française)Krejcikova (RTC, n°2) - Muguruza (ESP, n°6)