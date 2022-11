WTA - Masters : Sakkari file en demies, Jabeur toujours dans le coup

Jabeur a mis un set pour entrer dans son match

MASTERS WTA (Fort Worth, Etats-Unis, dur indoor, 5 061 575€)

Groupe Nancy Richey

Elle n'est pas encore assurée de la première place du groupe Nancy Richey. Mais Maria Sakkari disputera bel et bien, comme l'année dernière, les demi-finales du Masters WTA, qui se déroule actuellement du côté de Fort Worth, aux Etats-Unis, sur dur. Ce mercredi, la Grecque, 5eme joueuse mondiale, a battu la Biélorusse Aryna Sabalenka, 7eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h39 de jeu. Soit sa deuxième victoire en autant de rencontres déjà disputées. Dans la première manche, la Grecque a effectué un premier break à 1-1. Avant de louper deux balles de double-break dans la foulée. Pour sauver également deux balles de débreak juste après.Pour conclure dans la foulée et empocher cette première manche sur un ultime jeu blanc (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a débuté par un break blanc pour enchaîner par un double-break. Alors qu'elle menait 3-0, la 5eme joueuse mondiale a directement perdu son double avantage, jusqu'à se faire renverser (3-4). La Grecque a repris un break d'avance, au meilleur des moments et plus précisément à 4-4. A 5-4, Maria Sakkari a servi pour le gain du match. Et si elle a dû sauver trois balles de débreak, la mieux classée des deux est parvenue à ses fins, sur sa toute première balle de match (6-4).Ons Jabeur a bataillé. La Tunisienne, 2eme joueuse mondiale, a fini par prendre le meilleur sur l'Américaine Jessica Pegula, 3eme joueuse mondiale, en trois manches (1-6, 6-3, 6-3) et 1h41 de jeu. Dans la première manche, après deux premiers jeux équilibrés, la Tunisienne a cédé ses trois dernières mises en jeu et le premier set (6-1). Dans la deuxième manche, Ons Jabeur a obtenu une balle de break, avant de faire ce fameux break dans la foulée. Pour se faire débreaker, blanc, juste après., dont la dernière blanche, pour conclure et égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, l'Américaine a obtenu cinq balles de break d'entrée, avant d'en sauver deux à son tour dans la foulée. Puis deux nouvelles à 3-2. Finalement, et là encore au pire des moments, Jessica Pegula a cédé son ultime service, à 4-3. Un break blanc qui a ensuite permis à la 2eme joueuse mondiale de mettre, dans la foulée, un point final à cette rencontre (6-3). Tout est encore possible pour les deux joueuses, pour la suite de la compétition.Ons Jabeur (TUN, n°2) : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 3 sets perdusJessica Pegula (USA, n°3) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdusbat Jessica Pegula (USA, n°3) : 7-6 (6), 7-6 (4)bat Ons Jabeur (TUN, n°2) : 3-6, 7-6 (5), 7-5bat Jessica Pegula (USA, n°3) : 1-6, 6-3, 6-3bat Aryna Sabalenka (BIE, n°7) : 6-2, 6-4