WTA - Masters : Sabalenka garde espoir en dominant Pegula

Sealed in style 😎@SabalenkaA moves past Pegula 6-3, 7-5 and keeps her semi-final hopes alive!#WTAFinals pic.twitter.com/OZiCrD9nck

— wta (@WTA) November 4, 2022

Sabalenka a fait fi de la résistance de Pegula

Aryna Sabalenka reste en course. Avant le duel entre Ons Jabeur et Maria Sakkari, la Biélorusse a su faire le nécessaire face à Jessica Pegula. Alors que l’Américaine a concédé une troisième défaite en autant de matchs devant son public, la numéro 7 mondiale s’est donnée une chance de voir le dernier carré à Fort Worth. Une rencontre qu’Aryna Sabalenka a su prendre par le bon bout, prenant d’entrée le service de la numéro 3 mondiale au terme d’un jeu accrochée. Les deux joueuses ont alors rivalisé sans qu’aucune d’entre-elles ne parvienne à mettre en difficulté l’autre. Toutefois, le septième jeu a permis à la Biélorusse de corser l’addition et de servir dans la foulée pour le gain du set. Ce qui ne s’est pas passé comme elle l’espérait. Après avoir laissé échapper quatre occasion de conclure, Aryna Sabalenka a été piégée par Jessica Pegula, qui a alors retrouvé des couleurs… pour mieux s’effondrer à nouveau.Sur un jeu blanc remporté sur le service de l’Américaine, la numéro 7 mondiale a empoché cette première manche. La deuxième a tout d’abord vu les deux joueuses s’échanger un break. Mais la tendance a bel et bien été en faveur d’Aryna Sabalenka. La Biélorusse, après avoir manqué deux balles de break dans le sixième jeu, a fini par prendre le service de Jessica Pegula dans le huitième. Servant alors pour mettre un terme à la rencontre, la native de Minsk a une nouvelle fois perdu pied et vu la numéro 3 mondiale effacer son retard. La Biélorusse a alors infligé la même punition à l’Américaine quand cette dernière a été au service pour arracher un jeu décisif. A sa deuxième balle de match, Aryna Sabalenka a conclu la rencontre (6-3, 7-5 en 1h32’) mais va devoir désormais attendre. Elle va espérer que Maria Sakkari remporte au moins un set face à Ons Jabeur, ce qui lui permettrait de rejoindre la Grecque dans le dernier carré.