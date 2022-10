WTA - Masters : Sabalenka et Kasatkina qualifiées, la dernière place pour Sakkari ou Kudermetova

Le Masters WTA de tennis, qui aura lieu entre les lundis 31 octobre et 7 novembre prochains, du côté de Fort Worth dans l'Etat du Texas aux Etats-Unis, continue de se dessiner. Dorénavant, sept des huit futures participantes pour l'épreuve, soit les meilleures joueuses de cette saison 2022, sont officiellement d'ores et déjà connues. Juste après la Française Caroline Garcia, qui s'est qualifiée pour la deuxième fois de sa carrière, les deux dernières heureuses élues sont la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Russe Daria Kasatkina, qui rejoignent également la Polonaise Iga Swiatek, la Tunisienne Ons Jabeur et les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff. Ces deux fameuses joueuses ont validé leur qualification pour le prestigieux événement de la fin de saison, même si leur parcours respectif s'est arrêté prématurément du côté du tournoi WTA 1000 de Guadalajara au Mexique.

Sakkari et Kudermetova s'affrontent en quarts à Guadalajara

Sabalenka, 4eme joueuse mondiale et exemptée du premier tour en sa qualité de tête de série n°1, a été sortie d'entrée par la Russe Liudmila Samsonova, 22eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 2-6, 6-2) et 2h15 de jeu. De son côté, Kasatkina, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°7, est allée jusqu'en huitièmes de finale, avant de chuter face à sa compatriote Anna Kalinskaya, 73eme joueuse mondiale, en trois sets (6-2, 2-6, 6-3) et 2h15 de jeu. Ce n'est pas plus tard que ce vendredi que la dernière des huit places sera alors attribuée. Seules deux joueuses peuvent encore y prétendre. Il s'agit de la Russe Veronika Kudermetova, 12eme joueuse mondiale, et la Grecque Maria Sakkari, 6eme joueuse mondiale. Deux joueuses qui s'affronteront justement en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Guadalajara au Mexique, avec respectivement les statuts de tête de série n°8 et 4.