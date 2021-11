Karolina Pliskova est passée par toutes les émotions mais son Masters WTA n’est pas encore terminé ! Opposée à sa compatriote Barbora Krejcikova, la numéro 4 mondiale a totalement manqué son entame de match. Incapable de mettre en difficulté celle qui a remporté Roland-Garros cette année sur son service, Karolina Pliskova a cédé à trois reprises son engagement. Tout d’abord de haute lutte dans le premier jeu puis moins difficilement dans le troisième et enfin de manière expéditive dans le cinquième. Un premier set à sens unique qui a parfaitement lancé Barbora Krejcikova. Cette dernière, après avoir écarté deux balles de break, a une nouvelle fois pris le service de sa compatriote et a même eu une balle pour mener cinq jeux à deux et servir dans la foulée pour le match. C’est alors que Karolina Pliskova s’est réveillée. Ecartant cette balle de double break, la numéro 4 mondiale a lancé une série de quatre jeux consécutifs dont la conclusion a été le gain de la deuxième manche. Le dernier set a été très accroché et Barbora Krejcikova a eu trois occasions de prendre le service de son adversaire. Mais Karolina Pliskova s’est accroche coûte que coûte pour rester en vie dans ce match et dans ce Masters. C’est sur le service de la numéro 3 mondiale qu’elle est allée chercher une victoire longtemps inespérée (0-6, 6-4, 6-4 en 2h10’). Au même titre que Karolina Pliskova, elle aussi éliminée après la victoire (6-4, 6-4) de Garbine Muguruza (qui termine première du groupe Teotihuacan) face à Anett Kontaveit, déjà qualifiée avant son dernier match de la phase de poules mais qui n'avait pas perdu le moindre match ni set jusque là, Barbora Krejcikova voit son Masters prendre fin après cette troisième défaite en trois matchs.



MASTERS WTA 2021

Du 10 au 17 novembre à Guadalajara (Mexique)



Phase de groupes



Groupe Chichen Itza

1- Paula Badosa (ESP, n°7) : 2 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIEE

2- Maria Sakkari (GRE, n°4) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

3- Aryna Sabalenka (BIE, n°1) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

4- Iga Swiatek (POL, n°5) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Groupe Teotihuacan

1- Garbiñe Muguruza (ESP, n°6) : 2 victoires, 1 défaite, 5 sets gagnés, 3 sets perdus >>> QUALIFIEE

2- Anett Kontaveit (EST, n°8) : 2 victoires, 1 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

3- Karolina Pliskova (RTC, n°3) : 2 victoires, 1 défaite, 4 sets gagnés, 4 sets perdus

4- Barbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0 victoire, 3 défaites, 2 set gagné, 6 sets perdus



Dimanche 14 novembre 2021

Karolina Pliskova (RTC, n°3) bat Barbora Krejcikova (RTC, n°2) : 0-6, 6-4, 6-4

Garbiñe Muguruza (ESP, n°6) bat Anett Kontaveit (EST, n°8) : 6-4, 6-4