WTA - Masters : Garcia déjà assurée de retrouver le Top 5

C'est Caroline Garcia elle-même qui l'assure : "J'ai tout à gagner". La meilleure joueuse française de la saison ne croit pas si bien dire. Plus exactement, ce lundi à Fort Worth au Texas (aux alentours de 3h00 du matin en France), la Lyonnaise née à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, n'aura rien à perdre. Notamment sur le plan comptable. Qu'elle remporte ou pas sa première finale dans un Masters, pour ainsi inscrire son nom au palmarès de l'épreuve pour la première fois de sa vie - "C'est la plus grande finale de ma carrière", confie-t-elle - Garcia est en effet certaine de retrouver le Top 5 au prochain classement. Et ce avant même d'entrer sur le court texan une dernière fois et de tenter de croquer Aryna Sabalenka au même titre qu'elle a dominé depuis le début de la semaine Cori Gauff, Daria Kasatkina et Maria Sakkari. Qu'elle fasse chuter ou pas la Biélorusse elle-même tombeuse en demi-finales de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, que l'on croyait intouchable et qui avait d'ailleurs corrigé la Française au 1er tour, "Caro" fera son grand retour parmi les cinq meilleurs joueuses du monde lundi prochain.

Un quatrième titre en 2022, 4eme place à la clé ?

Au plus fort de sa carrière, la joueuse abandonnée juste avant le coup d'envoi de ce Masters par son coach Bertrand Perret, pourtant à l'origine de sa résurrection, avait occupé la 4eme place. Mais cela remonte à plus de quatre ans. Si elle bat cette Sabalenka qui la suit immédiatement dans le classement aujourd'hui (Garcia est 6eme, la Biélorusse, 7eme), la Française longtemps entraînée par son père Louis-Paul Garcia retrouvera précisément cette 4eme position au classement, juste au pied d'un podium composé de Swiatek, Ons Jabeur et Jessica Pegula. La lauréate du dernier Roland-Garros en double aux côtés de Kristina Mladenovic achèverait du même coup en apothéose une saison déjà exceptionnelle, avec trois succès jusqu'à maintenant, à Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati. En simple, Garcia n'avait jamais remporté trois titres dans la même année. Le quatrième ne tient plus qu'à une victoire. La quatrième place également.