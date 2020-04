WTA : Maria est enceinte

.@Maria_Tatjana gives us a glimpse into a day on her #HomeCourt, with a little surprise at the end! ❤️ pic.twitter.com/3ijrPgxkJ2

Maria a été 46eme mondiale

Déjà maman d’une petite Charlotte, âgée de 6 ans, Tatjana Maria est de nouveau enceinte, comme elle l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, alors que le circuit WTA est en pause jusqu’au 12 juillet minimum, pour cause de pandémie de coronavirus. « A Monterrey (le dernier tournoi qui s’est déroulé normalement avant la suspension, ndlr), j’ai pris la décision de faire une pause et de rester à la maison avec ma famille... parce que Charlotte va avoir un petit frère ou une petite sœur ! », déclare la joueuse allemande de 32 ans, actuellement classée 93eme, dans une vidéo. Nous sommes très excités.J’espère que tout le monde est en bonne santé et que vous restez à la maison. Je vous souhaite le meilleur », conclut la joueuse, qui n’a pas précisé la date du terme de sa grossesse. Elle s’était déjà arrêtée de juin 2013 à avril 2014 pour la naissance de sa fille.Tatjana Maria a atteint le meilleur classement de sa carrière en novembre 2017, quand elle a grimpé au 46eme rang., et quatre en double, dont un avec Kristina Mladenovic à Québec en 2012. La joueuse allemande a eu pour meilleur résultat en Grand Chelem un troisième tour à Wimbledon en 2015. Cette année, elle a remporté deux matchs dans le grand tableau sur le circuit WTA, à Acapulco et Monterrey, avant de s’incliner en huitièmes de finale.