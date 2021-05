WTA - Madrid : Osaka et Ka.Pliskova déjà dehors, Sabalenka facile

🪄 MAGIC Muchova 🪄

Sabalenka tranquille, Ka.Pliskova au tapis



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

2eme tour

Naomi Osaka n'est pas une grande spécialiste de la terre battue (elle n'a disputé aucune de ses dix finales sur cette surface), et cela s'est encore vu ce dimanche à Madrid, où la n°2 mondiale a été éliminée dès le deuxième tour. C'est Karolina Muchova, n°20 mondiale et demi-finaliste du dernier Open d'Australie, qui l'a battue 6-4, 3-6, 6-1 en 1h51. Osaka a perdu la première manche en se faisant breaker à 1-1 et en manquant la balle de débreak qu'elle s'est procurée dans le jeu suivant. Dans la foulée, la Japonaise s'est retrouvée menée 3-1 dans le deuxième set, et on ne lui donnait plus beaucoup de chances de l'emporter. Et pourtant, elle a réussi à enchaîner cinq jeux de suite pour égaliser à une manche partout. Mais l'embellie a été de courte durée, car dans le dernier set, la n°2 mondiale n'a pas existé, perdant son service à 1-0 et 4-1 en ne gagnant que deux points sur le service de la Tchèque. Osaka, assurée de conserver sa place de n°2 mondiale, va repartir à l'entraînement et sera présente à Rome dans une semaine. Muchova sera opposée à Maria Sakkari en huitièmes de finale. La Grecque a en effet disposé d'Anett Kontaveit en une heure de jeu : 6-3, 6-1. La 19eme mondiale n'a connu aucune difficulté, avec seulement deux balles de break à défendre, qu'elle a sauvées, dans le premier jeu du deuxième set. Pour le reste, elle a breaké à 3-3 et 5-3 dans une première manche où elle n'a perdu qu'un point sur sa mise en jeu, et à 1-0 et 4-1 dans le deuxième.Très régulière depuis le début de saison, Aryna Sabalenka sera également au rendez-vous des huitièmes de finale, après sa victoire logique sur Daria Kasatkina, classée trente rangs derrière elle (7eme contre 37eme). La Biélorusse, auteure de 40 coups gagnants, l'a emporté 6-3, 6-3 en 1h20, malgré cinq doubles-fautes et un break concédé. Mais c'était en fin de première manche, alors qu'elle menait déjà 5-1 après avoir pris le service adverse à 1-0 et 4-1. Dans la deuxième, Sabalenka a sauvé deux balles de 2-0, puis a breaké dans la foulée (2-1), et encore une fois à 5-3 pour conclure ce match. Prochaine adversaire : Jessica Pegula ou Victoria Azarenka. Karolina Pliskova ne sera pas au rendez-vous des huitièmes de finale. La Tchèque, tête de série numéro 6 du tournoi, a chuté en deux manches face à Anastasia Pavlyuchenkova. Une rencontre que la numéro 9 mondiale a démarré de la pire des manières. Mettant trop rarement son adversaire en difficulté au service, Karolina Pliskova n’a jamais tenu sa mise en jeu, concédant la première manche en 24 petites minutes. Un ascendant que la Russe a confirmé d’entrée de deuxième set avec le break dès le premier jeu mais la réaction d’orgueil de Karolina Pliskova a été immédiate avec le débreak. Les deux joueuses ont eu l’opportunité de prendre le service de l’autre dans les sixième et septième jeux mais sans réussite. C’est au tout dernier moment qu’Anastasia Pavlyuchenkova est allé chercher la mise en jeu de la Tchèque avant de conclure sur son service (6-0, 7-5 en 1h16’). Jelena Ostapenko ou Jennifer Brady, tête de série numéro 11, sera l’adversaire de la Russe pour une place en quarts de finale.bat Zidansek (SLO, Q) : 6-4, 1-6, 6-3bat Siegemund (ALL, Q) : 6-3, 6-3bat Kerber (ALL) : 6-4, 7-5bat Bertens (PBS, n°7) : 6-4, 6-3bat Teichmann (SUI) : 5-7, 6-1, 6-2bat Konta (GBR, n°15) : 6-3, 6-3bat Stephens (USA) : 4-6, 6-1, 6-3bat Pera (USA, Q) : 3-6, 6-1, 7-6 (5)bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-3Pegula (USA) - Azarenka (BIE, n°12)Mertens (BEL, n°13) - Rybakina (KAZ)Zheng (CHN) - Halep (ROU, n°3)bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 6-0, 7-5Ostapenko (LET) - Brady (USA, n°11)bat Kontaveit (EST) : 6-3, 6-1bat Osaka (JAP, n°2) : 6-4, 3-6, 6-1