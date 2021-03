WTA - Lyon : Mladenovic s'en sort en trois manches

Kristina Mladenovic a dû batailler. Ce mardi, la Française, 53eme joueuse mondiale et tête de série n°4, est finalement venue à bout de la Roumaine Mihaela Buzarnescu, 135eme joueuse mondiale, en trois manches (5-7, 7-5, 6-2) et 2h45 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal lors des quatre premiers jeux. Ensuite, de 2-2 à 3-4, aucune des deux joueuses n'a alors remporté son service. A ce moment-là, c'est bien la Roumaine qui avait alors un break d'avance. Incapable de concrétiser sa balle de set à 3-5, Buzarnescu a ensuite été débreakée dans la foulée, avant de reprendre le service de la Tricolore, pour finir par s'adjuger enfin ce premier set (5-7). Dans le deuxième set, Mladenovic a alors perdu ses deux premières mises en jeu, mais son adversaire a fait pire, cédant ses trois premiers services. Malgré un débreak à 5-3, alors que la mieux classée des deux servait pour égaliser à une manche partout, la Roumaine a de nouveau cédé un service pour se retrouver alors rejointe à une manche partout (7-5). Dans l'ultime set, Mladenovic n'a cette fois pas cédé un seul service. Elle a toutefois dû sauver une balle de débreak à 4-2, mais n'a pas tremblé au moment de conclure et breaker une seconde fois son adversaire dans ce set (6-2). Au prochain tour, elle affrontera la Russe Margarita Gasparyan, 131eme joueuse mondiale et issue des qualifications, qui a éliminé l'Ukrainienne Katarina Zavatska, 124eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-1) et 1h20 de jeu.



LYON (France, WTA 250, dur indoor, 235 238€)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



1er tour

Tauson (DAN, Q) bat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-3, 6-4

Babos (HON) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 5-7, 6-3

Giorgi (ITA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-4, 6-0



Mladenovic (FRA, n°4) bat Buzarnescu (ROU) : 5-7, 7-5, 6-2

Gasparyan (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-4, 6-1

Voegele (SUI) - Bara (ROU)

Tan (FRA, WC) - Badosa (ESP, n°7)



Rus (PBS, n°8) bat Wang (CHN) : 7-6 (6), 6-4

Minnen (BEL) bat Kawa (POL) : 7-5, 7-5

Lapko (BIE) - Golubic (SUI, Q)

Dodin (FRA) - Garcia (FRA, n°3)



Cornet (FRA, n°5) - Burel (FRA, WC)

Sasnovich (BIE) - Bouchard (CAN, WC)

Martincova (RTC, Q) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Ferro (FRA, n°2) bat Frech (POL, Q) : 5-7, 7-5, 7-5