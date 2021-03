WTA - Lyon : La sensation Tauson !

Sealed with an ace 💥



Clara Tauson advances to her first WTA semifinal defeating Giorgi, 6-3, 6-1.#Open6emeSensML pic.twitter.com/clpso7wvkK

Quarts de finale

Mladenovic (FRA, n°4)

Burel (FRA, WC) - Ferro (FRA, n°2)

Huitièmes de finale

Mladenovic (FRA, n°4)

Garcia (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Burel (FRA, WC)

Ferro (FRA, n°2)

1er tour

Mladenovic (FRA, n°4)

Tan (FRA, WC)

Garcia (FRA, n°3)

Dodin (FRA)

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA, n°5)

Ferro (FRA, n°2)

Caroline Wozniacki a pris sa retraite il y a un peu plus d'un an, mais la relève danoise semble déjà là ! Âgée de 18 ans, Clara Tauson disputera en effet sa première demi-finale sur le circuit WTA ce samedi à Lyon. Classée au 189eme rang mondial et issue des qualifications,La joueuse d'1,82m a servi 5 aces et 78% de premières balles lors de cette partie et n'a été breakée qu'une seule fois, ce qui a permis à l'Italienne de revenir à 2-2 dans le premier set. Mais Tauson a enchaîné avec un break dans la foulée (3-2) et un autre à 5-3 pour remporter la manche. Dans la deuxième, cela a été encore plus facile pour elle, avec un break à 2-1 et 4-1 et seulement quatre points perdus sur sa mise en jeu. Elle affrontera pour une place en finale Kristina Mladenovic ou Paula Badosa.bat Giorgi (ITA) : 6-3, 6-1- Badosa (ESP, n°7)Minnen (BEL) - Golubic (SUI, Q)bat Babos (HON) : 6-2, 6-3bat Stojanovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (5)bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-4, 6-2bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-4bat Rus (PBS, n°8) : 4-6, 6-2, 6-3batbat Sasnovich (BIE) : 7-5, 2-6, 6-0bat Martincova (RTC, Q) : 6-2, 4-1 abandonbat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-3, 6-4bat Gracheva (RUS) : 6-4, 5-7, 6-3bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-3bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-4, 6-0bat Buzarnescu (ROU) : 5-7, 7-5, 6-2bat Zavatska (UKR) : 6-4, 6-1bat Bara (ROU) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3bat: 6-4, 0-6, 7-6 (5)bat Wang (CHN) : 7-6 (6), 6-4bat Kawa (POL) : 7-5, 7-5bat Lapko (BIE) : 5-7, 6-4, 6-3bat: 6-2, 2-6, 6-3bat: 6-1, 1-6, 6-3bat Bouchard (CAN, WC) : 7-6 (7), 6-2bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 3-6, 6-2bat Frech (POL, Q) : 5-7, 7-5, 7-5