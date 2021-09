WTA - Luxembourg : Victorieuse face à Ostapenko, Tauson remporte son deuxième titre

Jelena Ostapenko n’a pas doublé la mise à Luxembourg. Sacrée en 2019 dans la capitale du Grand Duché, la tête de série numéro 3 du tournoi a subi la loi de Clara Tauson ce dimanche en finale de l’édition 2021. Une rencontre que la Danoise, 70eme mondiale, a parfaitement entamé avec le break pris dès sa première opportunité pour mener trois jeux à un. Jamais inquiétée sur sa mise en jeu, Clara Tauson n’a pas attendu de servir pour le set pour prendre l’ascendant. Mettant sous pression son adversaire, la Danoise a conclu la première manche à sa deuxième occasion. La native de Gentoffe aurait pu se rendre cette finale plus facile si elle avait converti sa seule balle de break de la deuxième manche. Mais Jelena Ostapenko a serré le jeu puis, dans le souvent crucial septième jeu, a su prendre le service de son adversaire pour la première fois. Revenir à une manche partout a ensuite été une formalité, effectuée dès sa première balle de set. Sur un jeu blanc, la 30eme mondiale a très tôt pris le service de Clara Tauson à l’entame de la dernière manche mais la Danoise a immédiatement recollé avant d’écarter deux nouvelles balles de break. C’est finalement Jelena Ostapenko qui a craqué au moment de servir pour rester dans la rencontre. A sa deuxième balle de match, la 70eme mondiale a mis un terme aux débats sur le service de la Lettonne (6-3, 4-6, 6-4 en 2h05’). Un deuxième titre en carrière après celui remporté à Lyon en début de saison qui va lui permettre de se rapprocher du Top 50 du classement WTA ce lundi.



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Finale

Tauson (DAN) bat Ostapenko (LET, n°3) : 6-3, 4-6, 6-4



Demi-finales

Ostapenko (LET, n°3) bat Samsonova (RUS, n°7) : 6-1, 7-6 (4)

Tauson (DAN) bat Vondrousova (RTC, n°5) : 6-4, 2-6, 6-4



Quarts de finale

Samsonova (RUS, n°7) bat Bencic (SUI, n°1) : 6-1, 6-4

Ostapenko (LET, n°3) bat Cornet (FRA, n°8) : 7-6 (6), 6-2

Tauson (DAN) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-2

Vondrousova (RTC, n°5) bat Mertens (BEL, n°2) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, n°1) bat Diyas (KAZ) : 6-1, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Dodin (FRA) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Ostapenko (LET, n°3) bat Hartono (PBS, Q) : 6-2, 4-6, 6-1

Cornet (FRA, n°8) bat Minella (LUX, WC) : 6-3, 6-3



Bouzkova (RTC) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-1

Tauson (DAN) bat Alexandrova (RUS, n°4) : 6-4, 3-6, 7-6 (1)

Vondrousova (RTC, n°5) bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°2) bat Sasnovich (BIE) : 3-6, 6-2, 7-5



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 1-6, 6-4

Dodin (FRA) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3



Ostapenko (LET, n°3) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-2

Hartono (PBS, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4)

Minella (LUX, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-7 (3), 6-3

Minnen (BEL) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (2)

Tauson (DAN) bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°4) bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3



Vondrousova (RTC, n°5) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3

Fett (CRO, Q) bat Makarova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR, Q) : 7-5, 7-6 (6)

Mertens (BEL, n°2) - Bye