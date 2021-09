WTA - Luxembourg : Alexandrova prend la porte

Les joueuses nées en 2002 ont le vent en poupe en ce moment sur le circuit WTA, en atteste la finale du dernier US Open entre Emma Raducanu et Leylah Fernandez, et une autre joueuse née cette année-là brille cette semaine du côté de Luxembourg. La Danoise Clara Tauson, qui fêtera ses 19 ans en décembre et qui avait remporté le tournoi de Lyon en mars dernier, s'est qualifiée pour les quarts de finale en éliminant la tête de série n°4, Ekaterina Alexandrova. La 70eme mondiale s'est imposée 6-4, 3-6, 7-6 en 2h26 contre la 33eme. Elle a remporté le premier set en breakant à 4-4, puis perdu le deuxième en se faisant breaker d'entrée. Tauson a ensuite été menée 3-1 dans la troisième manche, mais elle a égalisé à 3-3, a sauvé une balle de break à 5-5 et s'est finalement largement imposée dans le tie-break (7-1).



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, n°1) - Diyas (KAZ)

Dodin (FRA) - Samsonova (RUS, n°7)

Ostapenko (LET, n°3) - Hartono (PBS, Q)

Minella (LUX, WC) - Cornet (FRA, n°8)



Zhang (CHN, n°6) ou Bouzkova (RTC) - Minnen (BEL)

Tauson (DAN) bat Alexandrova (RUS, n°4) : 6-4, 3-6, 7-6 (1)

Vondrousova (RTC, n°5) - Fett (CRO, Q)

Sasnovich (BIE) - Mertens (BEL, n°2)



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 1-6, 6-4

Dodin (FRA) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Samsonova (RUS, n°7) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3



Ostapenko (LET, n°3) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-2

Hartono (PBS, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4)

Minella (LUX, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-4

Cornet (FRA, n°8) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2



Zhang (CHN, n°6) - Bouzkova (RTC)

Minnen (BEL) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (2)

Tauson (DAN) bat Sharma (AUS) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°4) bat Voegele (SUI, WC) : 6-1, 3-6, 6-3



Vondrousova (RTC, n°5) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3

Fett (CRO, Q) bat Makarova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR, Q) : 7-5, 7-6 (6)

Mertens (BEL, n°2) - Bye