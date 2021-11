WTA - Linz : Cristian en finale après le forfait d'Halep

Simona Halep a décidé de ne pas aller plus loin à Linz. La Roumaine, tête de série numéro 2 du tournoi, a annoncé son forfait pour son duel face à sa compatriote Jaqueline Cristian en raison d’une blessure à un genou contractée ce mercredi lors de sa victoire sur Jasmine Paolini en quarts de finale. « Malheureusement, je ne suis pas en mesure de jouer ma demi-finale ce (jeudi) soir après m’être blessée à un genou lors de mon match disputé hier (mercredi), a confiemé Simona Halep via son compte Twitter officiel. J’aurai fait tout mon possible pour pouvoir jouer mais mon genou est enflé autant que douloureux et jouer ne ferait qu’empirer les choses. » Alors qu’elle a remporté au moins un tournoi par saison sur le circuit WTA entre 2013 et 2020, la Roumaine est désormais assurée de terminer 2021 sans le moindre trophée. Un forfait qui fait les affaires de Jaqueline Cristian. Repêchée après son élimination au dernier tour des qualifications, la Roumaine se qualifie sans jouer pour sa première finale sur le circuit principal. La dernière joueuse à avoir réalisé une telle performance est Coco Gauff en 2019 à… Linz et l’Américaine avait remporté le titre.



LINZ (Autriche, WTA 250, dur indoor, 189 708€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Demi-finales

Riske (USA, n°8) - Collins (USA, n°3)

Cristian (ROU, LL) bat Halep (ROU, WC, n°2) : forfait



Quarts de finale

Riske (USA, n°8) bat Xin.Wang (CHN, Q) : 6-3, 7-5

Collins (USA, n°3) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 6-3

Cristian (ROU, LL) bat Kudermetova (RUS, n°4) : 6-3, 7-6 (5)

Halep (ROU, WC, n°2) bat Paolini (ITA, n°7) : 4-6, 7-5, 6-0



2eme tour

Xin.Wang (CHN, Q) bat Raducanu (GBR, WC, n°1) : 6-1, 6-7 (0), 7-5

Riske (USA, n°8) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Collins (USA, n°3) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-0, 6-3



Cristian (ROU, LL) bat Peterson (SUE) : 5-2 abandon

Kudermetova (RUS, n°4) bat Kalinina (UKR) : 4-6, 6-4, 6-2

Paolini (ITA, n°7) bat Zheng (CHN) : 6-1, 2-6, 6-4

Halep (ROU, WC, n°2) bat Sasnovich (BIE) : 7-5, 6-3



1er tour

Raducanu (GBR, WC, n°1) - Bye

Xin.Wang (CHN, Q) bat Kat.Kozlova (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Grabher (AUT, WC) : 7-6 (7), 6-4

Riske (USA, n°8) bat Barthel (ALL) : 6-3, 6-1



Collins (USA, n°3) - Bye

Minnen (BEL) bat Dodin (FRA) : 6-4, 6-3

Van Uytvanck (BEL) bat Kraus (AUT, WC) : 6-1, 6-0

Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-4, 7-6 (2)



Cristian (ROU, LL) bat Rakhimova (RUS) : 2-6, 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Tan (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS, n°4) - Bye



Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 3-6, 6-2

Zheng (CHN) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Ferro (FRA) : 6-2, 3-6, 6-2

Halep (ROU, WC, n°2) - Bye