Une reprise qui ne fut clairement pas une partie de plaisir. Ce mardi, l'Américaine Serena Williams, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour la deuxième tour du tournoi WTA International de Lexington aux Etats-Unis, disputé sur dur, en battant sa compatriote Bernarda Pera, 60eme joueuse mondiale, en trois manches (4-6, 6-4, 6-1) et 2h17 de jeu. Une partie qui avait donc bien mal débuté pour Serena Williams. Alors que les deux joueuses faisaient jeu égal, la 9eme joueuse mondiale a été la première à craquer, et même blanc, à 2-2. Incapable de débreaker malgré trois possibilités dont deux dans la foulée, la tête de série n°1 a fini par céder cette première manche (4-6). Dans la deuxième, malgré quatre opportunités en sa faveur, Bernarda Pera a fini par craquer la première, avant toutefois de débreaker dans la foulée. A 4-4, la 60eme joueuse mondiale a obtenu quatre nouvelles balles pour se mettre en bonne position ensuite pour gagner cette rencontre. Finalement, c'est bien Serena Williams qui a su lui prendre son service une deuxième et dernière fois, pour égaliser à une manche partout (6-4). Enfin, dans l'ultime manche, la mieux classée des deux s'est emparée des deux dernières mises en jeu de son adversaire, synonyme de gain du match (6-1).

Venus Williams n'a pas eu à forcer

Au prochain tour, elle affrontera sa sœur Venus. Cette dernière, 67eme joueuse mondiale, a disposé de la Biélorusse Victoria Azarenka, 58eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal, jusqu'à 3-2. C'est à ce moment-là que la Biélorusse a craqué, offrant même son service blanc. L'Américaine n'en demandait donc pas tant et malgré une balle de break à sauver à 5-3, elle est parvenue à s'emparer de cette première manche (6-3). Malmenée, Victoria Azarenka a même perdu, à cheval sur les deux manches, cinq jeux consécutifs. En effet, dans le second set, elle a offert ses deux premières mises en jeu, jusqu'à se retrouver menée 4-0, avant d'arrêter enfin l'hémorragie. Toutefois, le mal était déjà fait et Venus Williams a ainsi aisément conserver son avantage de deux breaks jusqu'au bout, avant de conclure sur sa première tentative (6-2).

Fernandez crée la surprise

Le dernier match au programme de la soirée a été le théâtre d'une petite surprise, avec la qualification de la qualifiée canadienne Leylah Fernandez, 120eme mondiale, au détriment de l'ancienne gagnante de l'US Open Sloane Stephens, 37eme mondiale : 6-3, 6-3 en 1h14. Fernandez, qui fêtera ses 18 ans le mois prochain et qui a remporté Roland-Garros juniors l'an passé, n'a perdu qu'une fois son service, malgré 6 doubles-fautes, et a breaké l'Américaine à 1-0 et 3-2 dans le premier set et à 1-1 et 5-3 dans le deuxième.



LEXINGTON (Etats-Unis, dur, WTA International, 171 560€)

Première édition



Huitièmes de finale

S.Williams (USA, n°1) - V.Williams (USA)

Rogers (USA, WC) - Fernandez (CAN, Q)

Bellis (USA) - Pegula (USA)

Teichmann (SUI) - Putintseva (KAZ)



Linette (POL, n°6) - Brady (USA)

Blinkova (RUS) - Bouzkova (RTC)

Jabeur (TUN, n°8) - Govortsova (BIE, Q)

Gauff (USA) - Sabalenka (BIE, n°2)



Premier tour

S.Williams (USA, n°1) bat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-1

V.Williams (USA) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-2

Rogers (USA, WC) bat Doi (JAP) : 6-4, 4-6, 6-2

Fernandez (CAN, Q) bat Stephens (USA, n°7) : 6-3, 6-3



Bellis (USA) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 6-1, 6-2

Pegula (USA) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-1, 5-7, 6-4

Teichmann (SUI) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Putintseva (KAZ) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 6-4



Linette (POL, n°6) bat Davis (USA) : 6-2, 6-3

Brady (USA) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-1

Blinkova (RUS) bat Ahn (USA, Q) : 2-6, 6-4, 3-1 abandon

Bouzkova (RTC) bat Konta (GBR, n°3) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat McNally (USA, WC) : 6-2, 6-4

Govortsova (BIE, Q) bat Mattek-Sands (USA, Q) : 7-6 (4), 6-1

Gauff (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 7-5, 7-5

Sabalenka (BIE, n°2) bat Brengle : 6-1, 6-7 (5), 6-2