Serena Williams a été éliminée par sa compatriote Shelby Rogers, en quarts de finale du tournoi de Lexington. Au lendemain de sa victoire face à sa soeur Venus, la tête de série n°1 s'est inclinée en trois manches (6-1, 4-6, 7-6). La rencontre a démarré peu avant 21h30, heure française, soit près de trois heures de retard sur l'horaire prévu, et ce à cause de la pluie. La neuvième mondiale, après un premier set rapidement enquillé, a donc vu la 116eme mondiale - invitée cette semaine - lui offrir ensuite nettement plus d'opposition.



Passée déjà à deux points du match, à 6-5, 30-30 en sa faveur sur le service de Serena Williams dans l'ultime manche, elle a donc fini par convertir la première balle de match sur sa mise en jeu, à 6-5 dans le tie-break. "Je veux continuer de bien jouer. J'ai eu du mal à trouver le rythme dans le premier set, puis j'ai réussi à la faire jouer et ça à fini par payer. Mon service est bien revenu aussi quand j'en avais besoin. Je suis bien restée dans mon match." La pépite Cori Gauff (seize ans) est désormais la seule coqueluche et l'ultime vraie tête d'affiche du tournoi.



LEXINGTON (Etats-Unis, dur, WTA International, 171 560€)

Première édition



Quarts de finale

Rogers (USA, WC) bat S. Williams (USA, n°1) : 1-6, 6-4, 7-6 (5)

Teichmann (SUI) bat Bellis (USA) : 6-2, 6-4

Brady (USA) bat Bouzkova (RTC) : 6-1, 6-2

Jabeur (TUN, n°8) - Gauff (USA)



Huitièmes de finale

S. Williams (USA, n°1) bat V.Williams (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Rogers (USA, WC) bat Fernandez (CAN, Q) : 6-2, 7-5

Bellis (USA) bat Pegula (USA) : 6-3, 6-2

Teichmann (SUI) bat Putintseva (KAZ) : 6-2, 6-2



Brady (USA) bat Linette (POL, n°6) : 6-2, 6-3

Bouzkova (RTC) bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-2

Jabeur (TUN, n°8) bat Govortsova (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Gauff (USA) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (4), 4-6, 6-4



Premier tour

S. Williams (USA, n°1) bat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-1

V. Williams (USA) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-2

Rogers (USA, WC) bat Doi (JAP) : 6-4, 4-6, 6-2

Fernandez (CAN, Q) bat Stephens (USA, n°7) : 6-3, 6-3



Bellis (USA) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 6-1, 6-2

Pegula (USA) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-1, 5-7, 6-4

Teichmann (SUI) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Putintseva (KAZ) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 6-4



Linette (POL, n°6) bat Davis (USA) : 6-2, 6-3

Brady (USA) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-1

Blinkova (RUS) bat Ahn (USA, Q) : 2-6, 6-4, 3-1 abandon

Bouzkova (RTC) bat Konta (GBR, n°3) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat McNally (USA, WC) : 6-2, 6-4

Govortsova (BIE, Q) bat Mattek-Sands (USA, Q) : 7-6 (4), 6-1

Gauff (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 7-5, 7-5

Sabalenka (BIE, n°2) bat Brengle : 6-1, 6-7 (5), 6-2