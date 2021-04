WTA : Les tableaux d'Istanbul et Stuttgart

A Istanbul, la Belge Elise Mertens sera la tête de série numéro 1. Petra Martic, qui débutera face à la Française Fiona Ferro et Veronika Kudermetova sont les autres joueuses du top 30 mondial qui sont engagées dans le tableau du tournoi turc. Kristina Mladenovic est aussi présente et débutera face à Saisai Zhen, la tête de série numéro 7.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

Tenante du titre : Patricia Maria Tig (ROU)



Mertens (BEL, n°1, WC) - Qualifiée

Qualifiée - Golubic (SUI)

Siniakova (RTC) - Qualifiée

Mladenovic (FRA) - S.Zheng (CHN, n°7)



Kudermetova (RTC, n°3) - Pera (USA)

Diyas (KAZ) - Kanepi (EST)

Hibino (JAP) - Bogdan (ROU)

Buyukakcay (TUR, WC) - Krecjikova (RTC, n°5)



Q.Wang (CHN, n°8) - Qualifiée

Konjuh (CRO, WC) - Errani (ITA)

Qualifiée - Kostyuk (UKR)

Qualifiée - Kasatkina (RUS, n°4)



Pavlyuchenkova (RUS, n°6) - Potapova (RUS)

Kozlova (RUS) - Cirstea (ROU)

Zvonareva (RTC, WC) - Hercog (SLO)

Ferro (FRA) - Martic (CRO, n°2)



A Stuttgart, Ashleigh Barty va tenter de remporter son premier tournoi sur terre battue depuis l'édition 2019 de Roland-Garros. Pour y arriver, elle pourrait croiser dès les quarts de finale une autre joueuse qui a été sacrée Porte d'Auteuil : Jelena Ostapenko. Dans l'autre partie du tableau, on retrouve notamment Simona Halep, Aryna Sabalenka ou Sofia Kenin. Aucune joueuse française n'a été directement qualifiée pour le tableau principal du tournoi allemand.



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) - Qualifiée

Ostapenko (LAT) - Qualifiée

Qualifiée - K.Pliskova (RTC, n°6)



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) - Qualifiée

Sakkari (GRE) - Petkovic (ALL)

Brady (USA) - P.Kvitova (RTC, n°7)



Sabalenka (BLR, n°5) - S.Zhang (CHN)

Qualifiée - Qualifiée

Qualifiée - Kontaveit (EST)

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) - Qualifiée

Alexandrova (RUS) - Muchova (RTC)

Bouzkova (RTC) - Vondrousova (RTC)

Halep (ROU, n°2) - Bye