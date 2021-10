Pour cette première édition, Elina Svitolina (7eme mondiale) est la tête de série numéro 1, et de loin puisque sa poursuivante est la 33eme mondiale, Tamara Zidansek. Pour triompher, l'Ukrainienne devra être plus solide qu'à Chicago et Indian Wells où elle n'a pas su passer trois tours. La locale Sara Sorribes Tormo et l'Italienne Camila Giorgi sont les troisième et quatrième têtes de série. Alizé Cornet est la seule Française engagée. La 64eme mondiale est tombée dans la dernière partie de tableau, celle de Zidansek, et affrontera une joueuse issue des qualifications en ouverture.



TENERIFE (Espagne, WTA 250, dur, 202 782€)

Première édition



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Osorio Serrano (COL)

Stefanini (ITA, WC) - Sherif (EGY)

S.Zheng (CHN) - Masarova (ESP, WC)

Watson (GBR) - Tauson (DAN, n°7)



Giorgi (ITA, n°4) - Bolsova (ESP, Q)

Van Uytvanck (BEL) - Kovinic (MNE)

Minella (LUX, Q) - Minnen (BEL)

Rus (PBS) - Golubic (SUI, n°5)



Riske (USA, n°8) - Vekic (CRO, Q)

Kostyuk (UKR) - Begu (ROU)

Parrizas Diaz (ESP, WC) - Li (USA)

Gracheva (RUS) - Sorribes Tormo (ESP, n°3)



S.Zhang (CHN, n°6) - Wang (CHN, Q)

Cornet (FRA) - Voegele (SUI, Q)

Juvan (SLO, LL) - Schmiedlova (SLQ)

Cristian (ROU, Q) - Zidansek (SLO, n°2)



Pour le dernier gros tournoi de la saison avant la Fed Cup et le Masters de Guadalajara, du beau monde a fait le déplacement à Moscou. Aryna Sabalenka, d'ores et déjà qualifiée pour le prestigieux tournoi mexicain, sera la tête de série n°1, mais Maria Sakkari, Ons Jabeur, Anastasia Pavlyuchenkova et Garbine Muguruza tenteront de gagner de précieux points pour s'en rapprocher. Aucune Française n'est présente en Russie.



MOSCOU (Russie, WTA 500, dur indoor, 487 482€)

Tenante du titre (en 2019) : Belinda Bencic (SUI)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Samsonova (RUS) - Tomljanovic (AUS)

Kasatkina (RUS) - Kalinina (UKR)

Alexandrova (RUS) - Jabeur (TUN, n°5)



Sakkari (GRE, n°3) - Bye

Yastremska (UKR) - Kalinskaya (RUS, Q)

Kudermetova (RUS) - Selekhmeteva (RUS, Q)

Potapova (RUS, WC) - Halep (ROU, n°8, WC)



Rybakina (KAZ, n°7) - Vondrousova (RTC)

Zheng (CHN, Q) - Tsurenko (UKR, Q)

Krunic (CRO, Q) - Pera (USA, Q)

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Kontaveit (EST, WC, n°9) - Siniakova (RTC)

Ostapenko (LET) - Petkovic (ALL)

Bara (ROU, LL) - Martincova (RTC)

Muguruza (ESP, n°2) - Bye