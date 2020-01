WTA : Les tableaux de Shenzhen, Auckland et Brisbane

A Shenzhen, dans le sud de la Chine, Aryna Sabalenka va tenter de commencer la saison 2020 comme elle avait entamé 2019 : avec un titre. La Biélorusse est la tête de série numéro 2 du tournoi qui débute dès ce dimanche.



Shenzhen Open (Chine, WTA International, dur, 775 000$)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BLR)



1er tour

Bencic (SUI, n°1) - Blinkova (RUS)

Duan (CHN, WC) - Diyas (KAZ)

Rogers (USA) - Gibbs (USA, Q)

Wang (CHN) - Muguruza (ESP, n°6)



Wang (CHN, n°4) - Jabeur (TUN)

Sasnovich (BLR) - Friedsam (ALL, Q)

Peng (CHN) - Zhu (CHN)

Siniakova (RTC) - Alexandrova (RUS, n°5)



Rybakina (KAZ, n°7) - Zheng (CHN)

Sorribes Tormo (ESP) - Y.Wang (CHN)

Cirstea (ROU) - X.Wang (CHN, WC)

Tsurenko (UKR) - Mertens (BEL, n°3)



S.Zhang (CHN, n°8) - Linette (POL)

Bondarenko (UKR) - Doi (JPN)

Kr.Pliskova (RTC) - Begu (ROU, Q)

Gasparyan (RUS, Q) - Sabalenka (BLR, n°2)



C'est à Auckland que Caroline Wozniacki prépare le dernier tournoi de sa carrière. Celle qui prendra sa retraite après l'Open d'Australie est présente en Nouvelle-Zélande tout comme Serena Williams avec qui elle dispute le double. Si la superstar américaine participe à ce tournoi, c'est aussi le cas de son héritière : Cori Gauff. Caroline Garcia et Alizé Cornet lanceront aussi leur saison à Auckland.



ASB Classic - Auckland (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur, 275 000$)

Tenante du titre : Julia Goerges (ALL)



S.Williams (USA, n°1) - Kuznetsova (RUS)

McHale (USA) - Qualifée

Gauff (USA) - Kuzmova (SVQ)

Siegemund (ALL) - Van Uytvanck (BEL)



Anisimova (USA, n°3) - Kozlova (UKR)

Suarez Navarro (ESP) - Kasatkina (RUS)

Bouchard (CAN, WC) - Flipkens (BEL)

Townsend (USA) - Garcia (FRA, n°8)



Wozniacki (DAN, n°5) - Hourigan (NZL, WC)

Davis (USA) - Qualifiée

Teichmann (SUI) - Ivanov (NZL, WC)

Qualifiée - Georges (ALL, n°4)



Peterson (SUE, n°6) - Zidansek (SLO)

Bellis (USA) - Pegula (USA)

Cornet (FRA) - Qualifiée

Qualifiée - Martic (CRO, n°2)



De belles affiches sont à prévoir dès la première semaine de la saison du côté de Brisbane. Six joueuses du Top 10 mondial participent au tournoi australien parmi elles la numéro 1 Ashleigh Barty, la numéro 2 et tenante du titre Karolina Pliskova et Naomi Osaka.



Brisbane International (Australie, WTA International, dur, 1 500 000$)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



Barty (AUS, n°1) - Bye

Sharapova (RUS, WC) - Qualifiée

Stephens (USA) - Qualifiée

Pavlyuchenkova (RUS) - Kvitova (RTC, n°5)



Svitolina (UKR, n°4) - Collins (USA)

Vekic (CRO) - Qualifiée

Stosur (AUS, WC) - Kerber (ALL)

Qualifiée - Keys (USA, n°8)



Bertens (PBS, n°6) - Yastremska (UKR)

Kontaveit (EST) - Hsieh (TPE)

Kenin (USA) - Sevastova (LET)

Sakkari (GRE) - Osaka (JAP, n°3)



Konta (GBR, n°7) - Strycova (RTC)

Riske (USA) - Muchova (RTC)

Tomljanovic (AUS, WC) - Hon (AUS, WC)

Bye - Pliskova (RTC, n°2)