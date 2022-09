WTA : Les tableaux de Parme et Tallinn

PARME (ITALIE, WTA 250, terre battue, 259 806€)

1er tour

Dodin (FRA)

TALLINN (Estonie, WTA 250, dur, 259 806€)

1er tour

Parry (FRA)

Apparu sur le circuit l'an passé, le tournoi WTA de Parme a été décalé de mai à septembre, mais il se dispute toujours sur terre battue. La n°6 mondiale Maria Sakkari sera la tête de série n°1 en Italie et tentera d'accumuler un maximum de points en vue du Masters. Martina Trevisan et Irina Begu seront présentes également, mais pas la tenante du titre, Coco Gauff. Une seule Française figure dans le tableau principal : Océane Dodin.Sakkari (GRE, n°1) - QRus (PBS) - Udvardy (HON)Galfi (HON) - Gracheva (RUS)Zanevska (BEL) - Bronzetti (ITA, n°8)Stephens (USA, n°4) - Frech (POL)Kovinic (MNO) -Paolini (ITA) - QCocciaretto (ITA) - Parrizas Diaz (ESP, n°7)Bogdan (ROU, n°6) - Pigossi (BRE)Q - QPaoletti (ITA) - QTomova (BUL) - Begu (ROU, n°3)Bondar (HON, n°5) - Sherif (EGY)Q - Zidansek (SLO)Errani (ITA) - Davis (USA)Sorribes Tormo (ESP) - Trevisan (ITA, n°2)La WTA ne souhaitant pas organiser de tournois en Chine en raison de l'affaire Shuai Peng, elle a dû trouver des villes de substitution pour y organiser des tournois cet automne, et la capitale de l'Estonie, Tallinn, en fait partie. Anett Kontaveit, la star du tennis estonien, sera bien sûr au rendez-vous et sera tête de série n°1 avec l'objectif, elle aussi, de se rapprocher du Masters, qui est encore très loin après une saison 2022 moyenne. Belinda Bencic, Beatriz Haddad Maia ou encore Madison Keys seront ses principales rivales, alors que Diane Parry est la seule Française présente dans le tableau principal.Kontaveit (EST, n°1) - Xiyu Wang (CHN)Q - Martincova (RTC)Q - Rogers (USA)Siegemund (ALL) - Rybakina (KAZ, n°6)Keys (USA, n°4) - QMuchova (RTC) - QLiu (USA) - Li (USA)Kanepi (EST) - Ostapenko (LET, n°5)Krejcikova (RTC, n°7) - Tomljanovic (AUS)Kostyuk (UKR) - Pera (USA)- QXinyu Wang (CHN) - Haddad Maia (BRE, n°3)Zhang (CHN, n°8) - Teichmann (SUI)Vekic (CRO) - Nuudi (EST, WC)Q - Cristian (ROU)Malygina (EST, WC) - Bencic (SUI, n°2)