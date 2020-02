Après Dubaï, les meilleures joueuses du monde restent au Moyen-Orient, avant de mettre le cap sur les Etats-Unis, et sont à Doha cette semaine, avec Ashleigh Barty et Karolina Pliskova comme principales têtes d'affiche, suite au forfait de dernière minute de Simona Halep. Belinda Bencic et Elina Svitolina seront présentes également, tout comme la gagnante de l'US Open Sofia Kenin et la joueuse en forme de 2020, Elena Rybakina. Côté français, les espoirs reposeront sur Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) - Shvedova (KAZ)

Van Uytvanck (BEL) - Hercog (SLO)

Cirstea (ROU, WC) - Rybakina (KAZ, n°14)



Muguruza (ESP, n°11) - Kasatkina (RUS, Q)

Hon (AUS, Q) - Tomljanovic (AUS)

Yastremska (UKR) - Flipkens (BEL, Q)

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) - Garcia (FRA)

Jabeur (TUN, WC) - Siniakova (RTC, Q)

Brady (USA) - Riske (USA, n°13)



Martic (CRO, n°10) - Strycova (RTC)

Ostapenko (LET) - Teichmann (SUI, Q)

Zhang (CHN) - Suarez Navarro (ESP)

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) - Alexandrova (RUS)

Kuznetsova (RUS) - Buyukakcay (TUR, WC)

Swiatek (POL) - Vekic (CRO, n°17)



Mertens (BEL, n°16) - Wang (CHN)

Babos (HUN) - Putintseva (KAZ)

Mladenovic (FRA) - Kudermetova (RUS)

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) - Linette (POL)

Hsieh (TAI) - Zvonareva (RUS, WC)

Zheng (CHN) - Vondrousova (RTC, n°12)



Sakkari (GRE, n°15) - Goerges (ALL)

Doi (JAP, LL) - Martincova (RTC, Q)

Kontaveit (EST) - Sevastova (LET)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye



Tête de série numéro 2, Yafan Wang va défendre son titre acquis à Acapulco avec une entame de tournoi contre une qualifiée. A l’opposé du tableau, Sloane Stephens sera la tête de série numéro 1 et affrontera la Mexicaine Renata Zarazua devant son public.



ACAPULCO (Mexique, WTA International, dur extérieur, 232 035€)

Tenante du titre : Yafan Wang (CHN)



1er tour

Stephens (USA, n°1) - Zarazua (MEX, WC)

Rogers (USA) - Volynets (USA, WC)

Zidansek (SLO) - Kalinskaya (RUS)

Juvan (SLO, Q) - V.Williams (USA, WC, n°5)



Bouzkova (RTC, n°3) - Maria (ALL)

Potapova (RUS) - Schmiedlova (SLQ)

Fernandez (CAN, Q) - Stojanovic (SER)

Rus (PBS) - Hibino (JAP, n°8)



Watson (GBR, n°7) - Vandeweghe (USA)

Bondarenko (UKR) - Kovinic (MNE)

Arconada (USA, Q) - Dolehide (USA, Q)

McHale (USA) - Davis (USA, n°4)



Zhu (CHN, n°6) - Zavatska (UKR)

Boulter (GBR) - Paolini (ITA)

Errani (ITA, Q) - Sorribes Tormo (ESP)

X.Wang (CHN, Q) - Y.Wang (CHN, n°2)