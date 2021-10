WTA : Les tableaux de Cluj-Napoca et Courmayeur

Cluj-Napoca accueille un deuxième tournoi cette année, après le Winners Open disputé sur terre cet été. Place désormais au Transylvania Open dépourvu de représentante française et de public, en raison de la situation sanitaire qui se dégrade en Roumanie. Simona Halep, ancienne reine du classement et désormais 19eme à la WTA, est la grande star du tableau. Elle débutera la semaine face à sa compatriote Elena-Gabriella Ruse. Anett Kontaveit, qualifiée pour la finale à Moscou, est elle aussi engagée dans ce WTA 250 et tentera de faire perdurer cette période très prolifique. Emma Raducanu, dont le père est Roumain, sera également observée. La nouvelle coqueluche du tennis féminin, titrée à l'US Open, doit rebondir après son élimination d'entrée à Indian Wells.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Ruse (ROU)

Petkovic (ALL) - Gracheva (RUS)

Cristian (ROU, WC) - Juvan (SLO)

Potapova (RUS) - Tomljanovic (AUS, n°5)



Raducanu (GBR, n°3) - Hercog (SLO)

Bogdan (ROU) - Jorovic (SER)

Qualifiée - Barthel (ALL)

Pera (USA) - Kostyuk (UKR, n°6)



Begu (ROU, n°7) - Bara (ROU, WC)

Osorio Serrano (COL) - Peterson (SUE)

Qualifiée - Prisacariu (ROU, WC)

Qualifiée - Teichmann (SUI, n°4)



Kalinina (UKR) - Qualifiée

Qualifiée - Friedsam (ALL)

Kovinic (MNE) - Van Uytvanck (BEL)

Qualifiée - Kontaveit (EST, n°2)



Ons Jabeur n’a pas dit adieu à ses espoirs de place au Masters de Guadalajara. Avant-dernière étape du circuit WTA avant la grande fête de fin de saison, le tournoi de Courmayeur accueille la Tunisienne, qui sera tête de série numéro 1. Les Italiennes seront nombreuses au rendez-vous dont Camila Giorgi, deuxième dans la hiérarchie.



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



1er tour

Jabeur (TUN, n°1) - Diatchenko (RUS)

Bronzetti (ITA) - Kozlova (UKR, SR)

Stefanini (ITA, WC) - Minella (LUX)

Qualifiée - Paolini (ITA, n°7)



Martic (CRO, n°4) - Zheng (CHN)

Vekic (CRO) - Yastremska (UKR)

Wang (CHN) - Li (USA)

Pieri (ITA, WC) - Zhang (CHN, n°8)



Riske (USA, n°6) - Qualifiée

Kalinskaya (RUS) - Trevisan (ITA)

Qualifiée - Hsieh (TAI)

Qualifiée - Samsonova (RUS)



Tauson (DAN, n°5) - Voegele (SUI)

Qualifiée - Caregaro (ITA, WC)

Qualifiée - Frech (POL)

Rakhimova (RUS) - Giorgi (ITA, n°2)