WTA : Les tableaux de Birmingham et Berlin

Après Nottingham, c’est Birmingham qui accueille un tournoi WTA sur gazon, dont Jelena Ostapenko et Simona Halep seront les deux premières têtes de série. Autant la Lettone que la Roumaine défieront une qualifiée pour leur entrée en lice. Côté Français, Caroline Garcia sera au rendez-vous et retrouvera Viktorija Golubic, demi-finaliste à Nottingham.



BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 239 355€)

Tenante du titre : Johanna Konta (GBR)



1er tour

Ostapenko (LET, n°1) - Qualifiée

Yastremska (UKR) - Linette (POL)

Ruse (ROU) - Q.Wang (CHN)

Qualifiée - S.Zhang (CHN, n°8)



Mertens (BEL, n°4) - Qualifiée

Qualifiée - Qualifiée

Tomljanovic (AUS) - Martic (CRO)

Rogers (USA) - Cirstea (ROU, n°6)



Kvitova (RTC, n°5) - Haddad Maia (BRE)

Parrizas Diaz (ESP) - Frech (POL)

Davis (USA) - Juvan (SLO)

Martincova (RTC) - Giorgi (ITA, n°3)



Riske (USA, n°7) - Boulter (GBR, WC)

Garcia (FRA) - Golubic (SUI)

Dart (GBR, WC) - Osorio (COL)

Qualifiée - Halep (ROU, n°2)



BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 720 585€)

Tenante du titre : Liudmila Samsonova (RUS)



A venir…