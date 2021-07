WTA : Le tableau de San Jose

La saison sur dur estivale nord-américaine débute cette semaine à San Jose en Californie pour les tenniswomen. Elise Mertens et Elena Rybakina seront les deux premières têtes de série de ce tournoi où huit joueuses sur les 24 directement admises dans le tableau sont américaines. Deux Françaises, éliminées rapidement lors des Jeux Olympiques de Tokyo, ont pris la direction de la Californie : Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, qui affronteront des qualifiées pour débuter leur tournoi. La tenante du titre, Saisai Zheng, est absente.



SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

Tenante du titre (en 2019) : Saisai Zheng (CHN)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Bye

Mladenovic (FRA) - Q

Tomljanovic (AUS) - Anisimova (USA)

Vekic (CRO) - Putintseva (KAZ, n°8



Kasatkina (RUS, n°4) - Bye

Q - Garcia (FRA)

Linette (POL) - Q

Sevastova (LET) - Martic (CRO, n°6)



Kudermetova (RUS, n°5) - Vendeweghe (USA)

Bouzkova (RTC) - Q

Raducanu (GBR) - Zhang (CHN)

Keys (USA, n°3) - Bye



Collins (USA, n°7) - Rogers (USA)

Riske (USA) - Stephens (USA)

Yastremska (UKR) - Liu (USA)

Rybakina (KAZ, n°2) - Bye