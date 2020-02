WTA : Le tableau de Lyon

Avant de mettre le cap sur les Etats-Unis pour le traditionnel duo du mois de mars Indian Wells - Miami, la plupart des joueuses françaises ont rendez-vous à Lyon, pour la première édition de l'Open 6eme Sens. Kristina Mladenovic, la régionale Caroline Garcia, et Alizé Cornet seront les têtes de série n°2, n°3 et n°4, mais leur forme actuelle ne laisse pas forcément augurer d'immenses résultats dans la capitale des Gaules. Idem pour Sofia Kenin, la tête de série n°1, qui a du mal à confirmer son sacre surprise à l'Open d'Australie.



LYON (France, WTA International, dur indoor, 250 000€)

Première édition



1er tour

Kenin (USA, n°1) – Diatchenko (RUS)

Hon (AUS) – Q

Minella (LUX) – Dodin (FRA)

Burel (FRA, WC) – Tecihmann (SUI, n°6)



Garcia (FRA, n°3) – Minnen (BEL)

Q – Bonaventure (BEL)

Tomova (BUL) – Q

Kawa (POL) – Van Uytvanck (BEL, n°5)



Kasatkina (RUS, WC, n°7) - Parmentier (FRA)

Babos (HUN) – Q

Lapko (BIE) – Giorgi (ITA)

Q – Cornet (FRA, n°4)



Kuzmova (SLQ, n°8) – Badosa (ESP)

Bogdan (ROU) – Martincova (RTC)

Friedsam (ALL) – Q

Paquet (FRA) - Mladenovic (FRA, n°2)



MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Tenante du titre : Garbine Muguruza (ESP)



Tirage à venir...