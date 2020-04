WTA : Le report du tournoi de Montréal officialisé

À la suite des directives imposées par le gouvernement du Québec, Tennis Canada évalue les conséquences en discutant des différentes options avec la WTA concernant le report de la Coupe Rogers de Montréal qui devait avoir lieu du 7-16 août 2020: ⬇️https://t.co/OxX0HP0Kac

Un report qui pourrait aider à la réorganisation du calendrier

Si le circuit WTA est officiellement suspendu jusqu’au 13 juillet prochain, la suite de la saison devrait également être chamboulée par le Covid-19. Le premier exemple vient du Canada et, plus précisément de Montréal. En effet, alors que le gouvernement du Québec a interdit la tenue d’événements culturels ou sportifs jusqu’au 31 août prochain, les organisateurs du tournoi de tennis organisé alternativement entre Montréal et Toronto n’ont pu qu’annoncer le report de l’édition 2020 initialement prévue du 7 au 16 août prochains. « Nous comprenons la décision du gouvernement du Québec qui se doit de penser à la sécurité et à la santé des Québécoises et des Québécois », a déclaré Eugène Lapierre, directeur du tournoi, dans un communiqué.Une décision qui vise à protéger la population alors que l’Amérique du Nord est touchée par la pandémie. « Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité des joueurs, des amateurs, des bénévoles, de nos partenaires et de nos employés et nos décisions iront donc en ce sens », ajoute le directeur du tournoi. Alors que tant l’ATP et la WTA travaillent sur un nouveau calendrier qui permettrait de sauver la tenue de Roland-Garros, déjà reprogrammé en septembre prochain, et de l’US Open à la suite de l’annulation de Wimbledon, cette décision des organisateurs québécois pourrait faciliter la vie des instances du tennis mondial afin de remettre en place une saison sur terre battue avant le tournoi de la Porte d’Auteuil. Les organisateurs du tournoi de Montréal ont assuré espérer communiquer une nouvelle date dans les meilleurs délais.