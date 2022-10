WTA : Le père de Halep défend sa fille mais ne soupçonne personne

Halep revenait fort

Quand reverra-t-on Simona Halep sur un court de tennis ? Difficile à dire… La Roumaine a disputé son dernier match lors de l’US Open, où elle a été éliminée par une inconnue ukrainienne, Daria Snigur. Une apparition rapide sur les courts à New York, mais qui lui a suffi à se faire contrôlée positive au Roxadustat, un produit interdit, ce qui lui vaut une suspension provisoire depuis ce vendredi. La Roumaine de 31 ans avait de toute façon mis un terme à sa saison mi-septembre en raison d’une opération du nez. C’est désormais une bataille juridico-sportive qui va débuter, car la n°9 mondiale a nié toute volonté de dopage et compte bien rétablir sa vérité. En attendant, son père Stere a tenu à la défendre, en s’exprimant dans la presse roumaine. «Simona n'est donc coupable de rien du tout. Qui prescrirait une chose pareille ? Simona n'a même pas de médecin personnel, elle n'en a jamais eu. Si une bouteille d'eau est entamée, elle ne boit pas dedans si ce n’est pas elle qui l’a ouvert. Nous ne soupçonnons absolument personne car le soupçon est le plus grand des péchés. Simona se sent trahie par ce qu'il se passe, pas nécessairement par quelqu'un. Nous sommes une famille qui ne soupçonne personne tant que la pure vérité n'est pas connue. »Ce contrôle positif est en tout cas un coup d'arrêt pour la double gagnante en Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019), qui venait de remporter le tournoi de Toronto, quelques mois après le début de sa collaboration avec Patrick Mouratoglou (désormais parti coacher Holger Rune), et alors qu'elle était tout près d'arrêter le tennis en février. Affaire à suivre...