WTA - Lausanne : L'exploit était proche pour Burel qui s'incline en finale

La logique a bien failli ne pas être respectée. Finalement, ce dimanche, c'est la Slovène Tamara Zidansek, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°1, qui a remporté le tournoi WTA 250 de Lausanne en Suisse, sur terre battue. En finale, la joueuse a eu raison de la Française Clara Burel, 125eme joueuse mondiale, en trois manches (4-6, 7-6 (5), 6-1) et 2h07 de jeu. Pourtant, tout avait parfaitement bien commencé pour la Française. Dans le première manche, la Tricolore a double breaké son adversaire d'entrée, grâce à deux balles converties sur cinq obtenues. A 4-0, la Tricolore a eu deux nouvelles opportunités pour prendre un nouveau service de sa concurrente. Alors qu'elle servait pour le gain de la première manche, à 5-2, Clara Burel s'est fait une petite frayeur en perdant l'un de ses deux avantages.

Burel a mené 4-2 dans le tie-break de la deuxième manche

Ce n'était donc que partie remise et la moins bien classée des deux a alors conclu, dans la foulée, sur un jeu blanc (6-4). Dans la deuxième manche, la Slovène a de nouveau été breakée d'entrée, malgré deux premières balles sauvées, mais cette fois, son débreak est intervenue dans la foulée. A 3-2, Tamara Zidansek a de nouveau pris le service de son adversaire, mais a perdu son avantage tout de suite après, malgré une première balle sauvée. Clara Burel a eu une opportunité de nouveau break à 5-5, mais le sort de ce deuxième set s'est bel et bien décidé au tie-break. Dans ce jeu décisif, la Française a mené 4-2, mais c'est bien la mieux classée des deux qui a ensuite conclu et égalisé à une manche partout, à sa première opportunité (7-6 (5)).

Burel va connaître son meilleur classement

Visiblement touchée, Burel n'y était clairement plus ensuite dans la troisième et dernière manche. Malgré le gain de son premier jeu de service, la Française a ensuite cédé les six derniers, avec trois services perdus et cinq nouvelles balles de break concédées (6-1). Alors qu'elle disputait sa première finale sur le circuit WTA, Clara Burel ne soulèvera donc pas son premier trophée. C'est donc au contraire Tamara Zidansek, pour sa cinquième finale, qui remporte son troisième trophée. Un titre qui va lui permettre de connaître, à 23 ans, son meilleur classement et une potentielle 36eme place. C'est également le cas pour Clara Burel qui pourrait faire son entrée dans le Top 100 et plus précisément à la 99eme place.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



Finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Burel (FRA) : 4-6, 7-6 (5), 6-1



Demi-finales

Zidansek (SLO, n°1) bat Zanevska (BEL) : 7-5, 6-2

Burel (FRA) bat Garcia (FRA, n°5) : 5-7, 6-2, 6-2



Quarts de finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Bronzetti (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Vikhlyantseva (RUS) : 7-5, 6-4

Garcia (FRA, n°5) bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2

Burel (FRA) bat Ferro (FRA, n°2) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Minella (LUX) : 6-2, 7-5

Bronzetti (ITA, Q) bat Blinkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-2

Zanevska (BEL) bat Voegele (SUI) : 7-5, 6-3

Vikhlyantseva (RUS) bat Paolini (ITA, n°7) : 6-1, 6-3



Garcia (FRA, n°5) bat Sharma (AUS, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Diyas (KAZ) bat Giorgi (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Burel (FRA) bat Rakhimova (RUS) : 1-6, 6-3, 6-3

Ferro (FRA, n°2) bat Parks (USA, WC) : 6-4, 1-6, 6-0



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Minella (LUX) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Bronzetti (ITA, Q) bat Sugnaux (SUI, WC) : 6-1, 6-0

Blinkova (RUS, n°8) bat Govortsova (BIE) : 2-6, 6-4, 6-2



Zanevska (BEL) bat Teichmann (SUI, n°3) : 6-3, 2-6, 6-2

Voegele (SUI) bat Di Lorenzo (USA) : 3-6, 6-2, 6-2

Vikhlyantseva (RUS) bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0

Paolini (ITA, n°7) bat Grammatikopoulou (GRE, Q) : 6-3, 4-6, 7-5



Garcia (FRA, n°5) bat Dulgheru (ROU) : 6-2, 6-2

Sharma (AUS, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 2-6, 7-6 (4), 6-1

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Giorgi (ITA, n°4) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0



Rakhimova (RUS) bat Rus (PBS, n°6) : 7-6 (6), 5-7, 7-5

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Parks (USA, WC) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 3-6, 6-4

Ferro (FRA, n°2) bat Tan (FRA) : 7-5, 6-2