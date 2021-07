Paolini revient de loin

LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)

Huitièmes de finale



Garcia (FRA, n°5)

Burel (FRA)



Ferro (FRA, n°2)

1er tour

Garcia (FRA, n°5)

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Ferro (FRA, n°2)

Tan (FRA)

Enfin une victoire pour Caroline Garcia ! Battue en huitièmes de finale à Birmingham, puis au premier tour à Eastbourne, à Wimbledon et à Hambourg, la Française, retombée au 76eme rang mondial, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale sur la terre battue de LausanneLes deux sets ont connu un scénario similaire : Garcia a breaké d'entrée, puis a vu son adversaire égaliser à 1-1, avant de prendre le service de la Roumaine à deux reprises pour l'emporter. Avant de s'envoler pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle s'alignera en simple et en double, la Lyonnaise va tenter d'aller le plus loin possible dans le tournoi suisse, où elle est tête de série n°5. Elle aura un deuxième tour à sa portée, face à la qualifiée australienne Astra Sharma, 128eme mondiale.Jasmine Paolini, tête de série n°7 du tournoi suisse, est parvenue à passer entre les gouttes pour rallier les huitièmes de finale.Et elle est même passée tout près de l'élimination, puisque la qualifiée grecque a mené 5-2 dans le dernier set et s'est même procurée deux balles de match à ce moment-là, avant de perdre cinq jeux de suite.Zidansek (SLO, n°1) - Minella (LUX)Bronzetti (ITA, Q) - Blinkova (RUS, n°8)Teichmann (SUI, n°3) ou Zanevska (BEL) - Voegele (SUI)Vikhlyantseva (RUS) - Paolini (ITA, n°7)- Sharma (AUS, Q)Diyas (KAZ) - Giorgi (ITA, n°4)Rus (PBS, n°6) ou Rakhimova (RUS) -Parks (USA, WC) -bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2bat Sugnaux (SUI, WC) : 6-1, 6-0bat Govortsova (BIE) : 2-6, 6-4, 6-2Teichmann (SUI, n°3) - Zanevska (BEL)bat Di Lorenzo (USA) : 3-6, 6-2, 6-2bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0bat Grammatikopoulou (GRE, Q) : 6-3, 4-6, 7-5bat Dulgheru (ROU) : 6-2, 6-2bat Kr.Pliskova (RTC) : 2-6, 7-6 (4), 6-1bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0Rus (PBS, n°6) - Rakhimova (RUS)bat Friedsam (ALL) : 6-3, 3-6, 6-4bat: 7-5, 6-2