WTA - Lausanne : Garcia passe, Mladenovic perd encore

Mladenovic n'y arrive pas

Une tête de série en moins

Victorieuse à Bad Homburg puis huitième de finaliste à Wimbledon, Caroline Garcia a signé une excellente saison sur gazon, et elle va désormais tenter de profiter de sa bonne forme pour briller sur la terre battue de Lausanne. Et cela s'est bien passé pour l'entrée en lice de la Lyonnaise, tête de série n°6 en Suisse.Garcia, auteure de 5 aces et 60% de premières balles, a sauvé les six balles de break que s'est procurée son adversaire (dont cinq dans la première manche), et lui a pris son service à 1-0 dans le premier set et à 3-3 et 5-3 dans le deuxième pour l'emporter. Au prochain tour, elle sera opposée à sa compatriote Léolia Jeanjean ou à la demi-finaliste de Wimbledon Tatjana Maria.Sa victoire en double à Roland-Garros avec Caroline Garcia puis en simple au W60 de Caserte en l'espace d'une semaine, n'auront été qu'un court répit dans une saison galère. Depuis, la désormais 116eme mondiale Kristina Mladenovic enchaîne les déconvenues, et après Ilkley, Eastbourne, Wimbledon et Contrexéville, c'est à Lausanne que la Française a perdu dès le premier tour.Une fois de plus, elle a énormément souffert au service, avec 9 doubles-fautes commises et 6 breaks concédés. Son adversaire n'était pas meilleure dans ce domaine (4 doubles-fautes, 5 breaks concédés), mais elle a su se montrer efficace quand il le fallait, avec notamment un premier set remporté grâce à un break blanc à 5-4, un débreak dans le deuxième alors que Mladenovic menait 5-4, et un tie-break remporté 7-3 sans trembler. Au tour suivant, Bucsa sera opposée à la tête de série n°1 Danielle Collins ou à la Suissesse Simona Waltert.A noter également en ce début de journée la qualification de la tête de série n°3 Irina Begu, qui a disposé de Tamara Korptatsch sur le score de 6-4, 6-2 en 1h40 dans un match marqué par neuf breaks, où elle a fini fort en remportant les quatre derniers jeux., après avoir pourtant été menée 5-3 dans le premier set.