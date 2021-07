Sixième victoire de suite pour Fiona Ferro sur la terre battue de Lausanne ! La Française, tête de série n°2 du tournoi suisse, qu'elle avait remporté en 2019, s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant sa compatriote Harmony Tan (134eme), lors d'un match qui avait été interrompu par la pluie au début du deuxième set lundi. Ferro s'est imposée 7-5, 6-2 en 1h34, en réussissant le break décisif à 5-5 dans la première manche, et à 0-0 et 4-2 dans la deuxième. Elle affrontera au tour suivant l'Allemande Friedsam ou l'Américaine Parks.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) - Minella (LUX)

Bronzetti (ITA, Q) bat Sugnaux (SUI, WC) : 6-1, 6-0

Govortsova (BIE) - Blinkova (RUS, n°8)



Teichmann (SUI, n°3) - Zanevska (BEL)

Di Lorenzo (USA) - Voegele (SUI)

Vikhlyantseva (RUS) bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0

Grammatikopoulou (GRE, Q) - Paolini (ITA, n°7)



Garcia (FRA, n°5) - Dulgheru (ROU)

Kr.Pliskova (RTC) - Waltert (SUI, Q)

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Eikeri (NOR, Q) - Giorgi (ITA, n°4)



Rus (PBS, n°6) - Rakhimova (RUS)

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Friedsam (ALL) - Parks (USA, WC) : 0-5, interrompu

Ferro (FRA, n°2) bat Tan (FRA) : 7-5, 6-2