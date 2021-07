Burel expéditive

Sortie d'entrée la semaine dernière lors du tournoi Challenger de Bastad (Suède) alors qu'elle avait franchi le premier tour à Wimbledon sept jours plus tôt, elle qui participait pour la première fois de sa jeune carrière au rendez-vous londonien, Clara Burel a sur relever la tête, ce lundi à Lausanne. Pour ses débuts, la jeune Française de 20 ans battue en Suède par Schmiedlova (126eme) faisait face à la Suissesse de 23 ans Susan Bandecchi, 219eme au classement et invitée par les organisateurs du tournoi. La 125eme au classement a expédié son adversaire du jour en un peu plus d'une heure (6-0, 6-2, 1h06 de jeu). Elle s'est même offert le luxe de coller un 6-0 à la Suissesse, qui n'a pas pesé beaucoup plus lourd dans la deuxième manche. Qualifiée pour les huitièmes de finale, la Rennaise affrontera la Néerlandaise Rus ou la Russe Rakhimova pour une place en quarts de finale.

Zidansek renversante

Eliminée en quarts de finale à Hambourg la semaine passée, Tamara Zidansek espère bien honorer son statut de demi-finaliste de Roland-Garros et tête de série n°1 à Lausanne en allant plus loin dans le tournoi suisse. Et c'est plutôt bien parti puisque la 50eme mondiale a rallié les huitièmes de finale en dominant Marina Melnikova sur le score de 2-6, 6-3, 6-2 en 1h57. Même si elle a été breakée à quatre reprises, la Slovène a réussi à inverser la tendance en remportant les deux derniers sets, avec un break à 3-2 dans le deuxième et à 1-1 et 3-1 dans le troisième.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) - Minella (LUX)

Bronzetti (ITA, Q) - Sugnaux (SUI, WC)

Govortsova (BIE) - Blinkova (RUS, n°8)



Teichmann (SUI, n°3) - Zanevska (BEL)

Di Lorenzo (USA) - Voegele (SUI)

Vikhlyantseva (RUS) bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0

Grammatikopoulou (GRE, Q) - Paolini (ITA, n°7)



Garcia (FRA, n°5) - Dulgheru (ROU)

Kr.Pliskova (RTC) - Waltert (SUI, Q)

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Eikeri (NOR, Q) - Giorgi (ITA, n°4)



Rus (PBS, n°6) - Rakhimova (RUS)

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Friedsam (ALL) - Parks (USA, WC)

Tan (FRA) - Ferro (FRA, n°2)