WTA - Lausanne : Bencic valide sa place en quarts de finale

Bencic a eu le dernier mot

Belinda Bencic ne fera pas faux-bond au public suisse. La tête de série numéro 2 du tournoi WTA de Lausanne s’est qualifiée pour les quarts de finale en venant à bout de sa compatriote Susan Bandecchi. La 13eme joueuse mondiale a très vite imposé son rythme à la rencontre et mis sous pression son adversaire. Cette dernière a tenu bon mais, après quatre égalités et à la deuxième balle de break contre elle, la 229eme mondiale a fini par céder et se retrouver menée trois jeux à rien. Jamais mise en difficulté sur son service, avec seulement quatre points perdu, Belinda Bencic n’a pas forcé son talent pour remporter un premier set relativement à sens unique dès que l’occasion a pu se présenter.La deuxième manche a été immédiatement plus accrochée entre les deux Suissesses, avec aucune des deux joueuses qui a laissé le moindre bout de terrain à l’autre. Le statu quo s’est poursuivi le temps des six premiers jeux. C’est alors que Belinda Bencic a haussé le ton, convertissant sa deuxième balle de break pour prendre l’ascendant dans le souvent important septième jeu. Toutefois, la 13eme joueuse mondiale n’a pas su confirmer ce break. Sur un jeu blanc, Susan Bandecchi a su recoller mais ça n’a pas duré très longtemps. En effet, dès le jeu suivant Belinda Bencic a repris la main afin de servir pour le gain du match. Serrant le jeu, la tête de série numéro 2 a conclu à sa deuxième balle de match (6-3, 6-4 en 1h21’) et rejoint Petra Martic en quarts de finale sur la terre battue de Lausanne.