WTA : La saison suspendue jusqu’au 4 mai

Si l’ATP avait annoncé dès jeudi dernier qu’elle suspendait ses compétitions pendant six semaines, soit jusqu’au 20 avril, en raison de la pandémie de coronavirus, la WTA préfère faire des annonces au fur et à mesure. Ainsi, après avoir annoncé l’annulation du tournoi d’Indian Wells, puis celui de Miami, puis ceux de Charleston, Bogota et Guadalajara, ce sont ceux de Stuttgart, Istanbul et Prague qui sont officiellement annulés. Ces trois tournois devaient se dérouler sur terre battue la semaine du 20 avril (Stuttgart et Istanbul) et la semaine du 27 (Prague). La saison de tennis féminin ne reprendra donc, au mieux, que le 4 mai à Madrid. « A ce jour, le circuit WTA est suspendu jusqu’au 2 mai. Nous prendrons une solution la semaine avant concernant le reste de la saison sur terre battue (cela concerne les tournois de Madrid, Rome, Strasbourg, Rabat et bien sûr Roland-Garros) et nous continuerons à surveiller de près son impact sur la saison WTA 2020 », dit le communiqué des dirigeants du circuit féminin.