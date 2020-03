WTA : Kenin 4eme, Svitolina 5eme, Mladenovic et Garcia ne bougent pas

La cerise sur le gâteau pour Sofia Kenin et Elina Svitolina. Au lendemain de leur triomphe respectif, à Lyon et Monterrey (Mexique), la jeune Américaine et l'Ukrainienne apparaissent également comme les grandes gagnantes du nouveau classement, publié ce lundi par la WTA. Kenin, vainqueur de son premier titre depuis son sacre à l'Open d'Australie, se hisse à la quatrième place et occupe ainsi son meilleur classement en carrière. A 25 ans, Svitolina a déjà été classée plus haut que Kenin. Elle a même déjà fait partie du Top 3, en septembre 2017. Son succès au Mexique dimanche aux dépens de la jeune Tchèque Marie Bouzkova (ex-57eme aujourd'hui 47eme) permet toutefois à la petite amie de Gaël Monfils de retrouver le Top 5 ce lundi, tandis que la Canadienne Bianca Andreescu (6eme, -2), qui n'a toujours pas rejoué depuis son titre à l'US Open, et la Néerlandaise Kiki Bertens, plutôt décevante depuis le début de la saison en dépit de son sacre à Saint-Pétersbourg en février dernier, reculent.

Mladenovic et Garcia ne bougent pas

Beaucoup plus bas dans le classement, Kristina Mladenovic (42eme) conserve la même place que la semaine précédente, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un petit moment. La numéro 1 française a pourtant connu une nouvelle déconvenue, la semaine dernière à Lyon (élimination au 2eme tour contre la modeste Allemande Friedsam). Caroline Garcia a elle aussi déchanté une fois de plus, lors de cette première édition du tournoi dont elle était pourtant la marraine. Au même titre que sa compatriote, la Lyonnaise n'en fait pas pour autant les frais elle non plus au classement, puisqu'elle conserve la 46eme place. Elle aussi sortie prématurément dans le Rhône, Alizé Cornet, en revanche, perd une place (59eme), au même titre que Fiona Ferro (53eme), plus apparue depuis Saint-Pétersbourg. A noter également que si Pauline Parmentier (152eme, -5) et Chloé Paquet (170eme, -4) régressent également, Océane Dodin (116eme, +14), éliminée avec les honneurs en quarts de finale à Lyon par Kenin, continue sa très belle remontée.



TENNIS – CLASSEMENT WTA

Classement WTA au 9 mars 2020

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 717 points

2- Simona Halep (ROU) 6 076 points

3- Karolina Pliskova (RTC) 5 205 points

4- Sofia Kenin (USA) 4 590 points (+1)

5- Elina Svitolina (UKR) 4 580 points (+2)

6- Bianca Andreescu (CAN) 4 555 points (-2)

7- Kiki Bertens (PBS) 4 335 points (-1)

8- Belinda Bencic (SUI) 4 010 points

9- Serena Williams (USA) 3 915 points

10- Naomi Osaka (JAP) 3 625 points

...

42- Kristina Mladenovic (FRA) 1 335 points

46- Caroline Garcia (FRA) 1 175 points

53- Fiona Ferro (FRA) 1 047 points (-1)

59- Alizé Cornet (FRA) 985 points (-1)

...