WTA - Istanbul : Q.Wang, Siniakova et Golubic au rendez-vous

Logique en partie respectée à Istanbul ce lundi après les premières rencontres. En effet, au 1er tour du tournoi WTA 250 en Turquie, les joueuses les mieux classées ont globalement tenu leur rang contre des qualifiées. Ainsi, tête de série numéro 8, Qiang Wang s'est imposée contre la Russe Anastasia Gasanova en trois sets (4-6, 6-1, 6-2) et 2h17 de jeu. Après une qualifiée, la Chinoise affrontera une joueuse qui a bénéficié d'une wild card pour intégrer le tableau final, en la personne d'Ana Konjuh. Car, pour le moment, la seule petite sensation du jour est venue de cette dernière. Opposée à Sara Errani, la Croate a fait fort pour l'emporter en deux manches (7-5, 6-2) et affrontera donc Qiang Wang au prochain tour. Pour le reste, Katerina Siniakova et Viktorija Golubic ont assuré face à respectivement Cristina Busca (7-6, 3-6, 6-3) et Nuria Parrizas-Diaz (6-4, 2-6, 6-3) et continuent leur route à Istanbul. Au prochain tour, la Tchèque pourrait retrouver Kristina Mladenovic en cas de victoire de la Française contre la Chinoise Saisai Zheng.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

Tenante du titre : Patricia Maria Tig (ROU)



1er tour

Mertens (BEL, n°1, WC) - Arruabarrena (ESP, Q)

Golubic (SUI) bat Parrizas-Diaz (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 6-3

Siniakova (RTC) bat Busca (ESP, Q) : 7-6 (5), 3-6, 6-3

Mladenovic (FRA) - S.Zheng (CHN, n°7)



Kudermetova (RTC, n°3) - Pera (USA)

Diyas (KAZ) - Kanepi (EST)

Hibino (JAP) - Bogdan (ROU)

Buyukakcay (TUR, WC) - Krejcikova (RTC, n°5)



Q.Wang (CHN, n°8) bat Gasanova (RUS, Q) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO, WC) bat Errani (ITA) : 7-5, 6-2

Rakhimova (RUS, Q) - Kostyuk (UKR)

Mrdeza (CRO, Q) - Kasatkina (RUS, n°4)



Pavlyuchenkova (RUS, n°6) - Potapova (RUS) : 6-7 (2), 7-6 (8), 0-0 interrompu

Kozlova (RUS) - Cirstea (ROU)

Zvonareva (RTC, WC) - Hercog (SLO)

Ferro (FRA) - Martic (CRO, n°2)