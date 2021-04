WTA - Istanbul : Deuxième titre en carrière pour Sorana Cirstea, treize ans après le premier

Sorana Cirstea attendait ça depuis septembre 2008. La Roumaine a remporté ce dimanche le deuxième titre de sa carrière sur le circuit WTA aux dépens d’Elise Mertens, un sentiment que la 67eme mondiale n’avait plus connu depuis sa victoire à Tachkent il y a quasiment treize ans. Une finale que Sorana Cirstea a démarré parfaitement en prenant d’entrée le service de la tête de série numéro 1 du tournoi. Mais cette dernière, de haute lutte, a immédiatement réagi… avant de perdre cinq jeux consécutifs et la première manche en moins d’une demi-heure. A l’orgueil, Elise Mertens a écarté d’entrée de deuxième set une balle de break avant de prendre le service de la Roumaine. Un avantage qui lui a permis de servir pour remporter la manche à cinq jeux à trois mais, sur un jeu blanc, Sorana Cirstea a fait son retard, remportant quatre jeux de suite, lui permettant de servir pour le match. Une tentative manquée, la 17eme mondiale recollant pour arracher un jeu décisif. Un tiebreak dont la clé a été le gain des points au service et, à ce petit jeu, c’est bien Sorana Cirstea qui a eu le dernier mot. Remportant tous les points initiés par Elise Mertens, la 67eme mondiale a su en remporter deux sur sa propre mise en jeu, dont la balle de match (6-1, 7-6 en 1h42’).



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

Tenante du titre : Patricia Maria Tig (ROU)



Finale

Cirstea (ROU) bat Mertens (BEL, n°1, WC) : 6-1, 7-6 (3)



Demi-finales

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Kudermetova (RUS, n°3) : 6-1, 6-4

Cirstea (ROU) bat Kostyuk (UKR) : 6-4, 6-4



Quarts de finale

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RTC, n°3) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-3, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Konjuh (CRO, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Cirstea (ROU) bat Ferro (FRA) : 6-4, 0-0 abandon



Huitièmes de finale

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Golubic (SUI) : 6-4, 4-6, 6-1

Siniakova (RTC) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 3-6, 6-4

Kudermetova (RUS, n°3) bat Kanepi (EST) : 6-4, 6-3

Bogdan (ROU) bat Krejcikova (RTC, n°5) : 6-3, 6-3



Konjuh (CRO, WC) bat Q.Wang (CHN, n°8) : 6-1, 6-4

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS, n°4) : 6-3, 7-5

Cirstea (ROU) bat Potapova (RUS) : 7-6 (6), 6-4

Ferro (FRA) bat Zvonareva (RTC, WC) : 6-3, 6-3



1er tour

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-0

Golubic (SUI) bat Parrizas-Diaz (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 6-3

Siniakova (RTC) bat Busca (ESP, Q) : 7-6 (5), 3-6, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Haas (AUT, LL) : 6-4, 6-3



Kudermetova (RUS, n°3) bat Pera (USA) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Bogdan (ROU) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°5) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-7 (8), 6-2, 6-0



Q.Wang (CHN, n°8) bat Gasanova (RUS, Q) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO, WC) bat Errani (ITA) : 7-5, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Kasatkina (RUS, n°4) bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-1, 6-0



Potapova (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-6 (2), 6-7 (8), 6-4

Cirstea (ROU) bat Kozlova (RUS) : 6-4, 7-6 (6)

Zvonareva (RTC, WC) bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-3

Ferro (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 7-5, 6-2