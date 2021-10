WTA - Indian Wells : Pas de fioriture pour Iga Swiatek

Iga Swiatek était visiblement pressée. La Polonaise, tête de série numéro 2, n’a pas eu besoin d’une heure pour valider son billet pour les huitièmes de finale du tournoi WTA d’Indian Wells lors de son duel avec Veronika Kudermetova. Dès la première mise en jeu de la Russe, Iga Swiatek a fait le break pour prendre immédiatement l’ascendant sur son adversaire dont la seule réponse a été un deuxième jeu de service moins difficile… et qui est resté son seul jeu marqué dans cette rencontre. En effet, la Polonaise est allée chercher un deuxième break avant de conclure la manche sur un jeu blanc. La deuxième manche a été un cauchemar pour Veronika Kudermetova. Dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire sur son service, la 31eme mondiale a vu Iga Swiatek convertir trois de ses quatre balles de break dans la deuxième manche. Le résultat a été une victoire expéditive de la tête de série numéro 2 (6-1, 6-0 en 55 minutes).



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Troisième tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Haddad Maia (BRE, LL)

Kontaveit (EST, n°18) - Andreescu (CAN, n°16)

Jabeur (TUN, n°12) - Collins (USA, n°22)

Kalinskaya (RUS, Q) - Golubic (SUI)



Krejcikova (RTC, n°3) - Anisimova (USA)

Badosa (ESP, n°21) - Gauff (USA, n°15)

Kerber (ALL, n°10) - Kasatkina (RUS, n°20)

Zidansek (SLO, n°26) - Tomljanovic (AUS)



Kvitova (RTC, n°7) - Azarenka (BIE, n°27)

Sasnovich (BIE) - Halep (ROU, n°11)

Paolini (ITA, LL) - Pegula (USA, n°19)

Cirstea (ROU, n°32) - Svitolina (UKR, n°4)



Rogers (USA) - Begu (ROU)

Fernandez (CAN, n°23) - Pavlyuchenkova (RUS, n°9)

Putintseva (KAZ) - Ostapenko (LET, n°24)

Swiatek (POL, n°2) bat Kudermetova (RUS, n°25) : 6-1, 6-0