WTA - Hua Hin : Paquet tombe de haut

Il n'y a plus de Française au tournoi de Hua Hin. Seule tricolore en lice en Thaïlande, Chloé Paquet (25 ans) s'est inclinée d'entrée contre la joueuse locale Peangtarn Plipuech, lucky-loser et 286eme mondiale : 7-6, 3-6, 6-4 en 2h48. Les deux joueuses ont eu énormément de mal à tenir leur service, la Française (auteure de 8 doubles-fautes) s'étant fait breaker sept fois et la Thaïlandaise huit. A la recherche d'une victoire sur le circuit WTA depuis juillet 2019, la native de Versailles va donc encore devoir patienter.

Zheng et Hibino passent

Deux têtes de série sont passées également ce lundi en Thaïlande : Saisai Zheng (n°4) et Nao Hibino (n°8). La Chinoise s'est défaite de la Serbe Natalija Kostic, 183eme mondiale, dans un match en deux temps (7-6, 6-0), où elle a d'abord souffert en se retrouvant menée 4-1 puis 5-2, avant de décrocher le tie-break et le remporter 8-6, puis a déroulé dans la deuxième manche, en n'encaissant pas le moindre jeu. Quant à la Japonaise, elle a dû batailler pendant 1h57 avant de battre l'Australienne Arina Rodionova (148eme) 7-6, 7-5 dans un match marqué par quinze breaks.



HUA HIN (Thaïlande, WTA International, dur extérieur, 230 000€)

Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Schoofs (PBS)

Sanders (AUS, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-3, 6-4

Plipuech (THA, LL) bat Paquet (FRA) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Hibino (JAP, n°8) bat Rodionova (AUS) : 7-6 (5), 7-5



Q.Wang (CHN, WC, n°3) - Han (CHN)

Kawa (POL) - Raina (IND)

Kung (SUI, Q) bat Cheapchandej (THA, WC) : 6-0, 6-3

Flink (RUS) - Zhu (CHN, n°7)



Y.Wang (CHN, n°6) - Tig (ROU)

You (CHN) bat Perez (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2

Xin.Wang (CHN) - Liang (TAI, Q)

Zheng (CHN, n°4) bat Kostic (SER) : 7-6 (6), 6-0



Linette (POL, n°5) - Bondarenko (UKR)

Peng (CHN) - Yuan (CHN)

Haas (AUT) - Muramatsu (JAP, Q)

Xiy.Wang (CHN) - Martic (CRO, WC, n°2)