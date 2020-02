WTA - Hua Hin : Martic déjà dehors

Numéro 15 mondiale, Petra Martic espérait engranger le maximum de points en participant au tournoi peu relevé de Hua Hin, en Thaïlande, où elle était tête de série n°2. Mais la Croate est tombée dès son entrée en lice, face à la Chinoise 134eme mondiale Xiyu Wang, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h29. Martic a commis sept double-fautes et a été breakée deux fois, alors qu'elle n'a pas réussi à prendre le service de la Chinoise, qui a sauvé six balles de break. Une autre tête de série est tombée, en la personne de Yafan Wang (n°6), qui a subi la loi de la Roumaine Patricia Maria Tig en trois sets et 2h11 de jeu : 6-1, 1-6, 7-6. Ça passe en revanche pour les têtes de série n°3 et 7 : Qiang Wang (27eme mondiale) qui a écrasé sa compatriote Xin-Yun Han 6-1, 6-1, et Lin Zhu (70eme), qui s'est défaite de la Russe Varvara Flink sur le score de 6-4, 6-2.



HUA HIN (Thaïlande, WTA International, dur extérieur, 230 000€)

Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) ou Schoofs (PBS) - Sanders (AUS, Q)

Plipuech (THA, LL) - Hibino (JAP, n°8)

Q.Wang (CHN, WC, n°3) - Kawa (POL)

Kung (SUI, Q) - Zhu (CHN, n°7)



Tig (ROU) - You (CHN)

Liang (TAI, Q) - Zheng (CHN, n°4)

Linette (POL, n°5) ou Bondarenko (UKR) - Peng (CHN)

Haas (AUT) - Xiy.Wang (CHN)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Schoofs (PBS)

Sanders (AUS, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-3, 6-4

Plipuech (THA, LL) bat Paquet (FRA) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Hibino (JAP, n°8) bat Rodionova (AUS) : 7-6 (5), 7-5



Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Han (CHN) : 6-1, 6-1

Kawa (POL) bat Raina (IND) : 3-6, 6-0, 6-1

Kung (SUI, Q) bat Cheapchandej (THA, WC) : 6-0, 6-3

Zhu (CHN, n°7) bat Flink (RUS) : 6-4, 6-2



Tig (ROU) bat Y.Wang (CHN, n°6) : 6-1, 1-6, 7-6 (5)

You (CHN) bat Perez (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2

Liang (TAI, Q) bat Xin.Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Zheng (CHN, n°4) bat Kostic (SER) : 7-6 (6), 6-0



Linette (POL, n°5) - Bondarenko (UKR)

Peng (CHN) bat Yuan (CHN) : 6-1, 6-0

Haas (AUT) bat Muramatsu (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Xiy.Wang (CHN) bat Martic (CRO, WC, n°2) : 6-3, 6-4