WTA - Hobart : Garcia éliminée d'entrée, Cornet s'en sort en trois sets

Cornet n'a rien lâché

HOBART (AUSTRALIE, WTA International, dur extérieur, 247 273 €)

Ferro (FRA)

Cornet (FRA)

Garcia (FRA, n°8)

Troisième match de l'année 2020 et déjà deuxième défaite pour Caroline Garcia. La Française, 46eme joueuse mondiale et tête de série n°8, a été sortie d'entrée, au tournoi WTA d'Hobart en Australie, sur dur extérieur, par la locale Lizette Cabrera, 129eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card. Cette dernière a eu besoin de 2h06 pour avoir le dernier mot, en trois manches (4-6, 6-4, 6-2).Par la suite, Garcia a progressivement perdu ses moyens. Dans la deuxième manche, de 1-1 à 4-2, les deux joueuses se sont breakées. Au final, l'Australienne possédait toujours un avantage d'un break, qu'elle a réussi à conserver jusqu'au bout (6-4). Dans la troisième et dernier manche, la mieux classée des deux ne semblait déjà clairement plus dans son match. Avec trois services perdus sur les quatre qu'elle a obtenus et malgré un break pris, Caroline Garcia n'a pas su remonter son handicap (6-2) et a finalement définitivement rendu les armes.Si Garcia s'est loupée, ce n'est pas le cas d'Alizé Cornet. En effet, la Tricolore, 60eme joueuse mondiale, est venue à bout de la Belge Alison Van Uytvanck, 47eme joueuse mondiale, en trois manches (7-5, 1-6, 6-2) et 2h14 de jeu.Malgré cet avantage non négligeable, Cornet n'a ensuite pas pu confirmer, lâchant le deuxième set, après avoir perdu trois de ses quatre mises en jeu, sans parvenir elle-même à prendre le service de son adversaire (6-1). Mais la 60eme joueuse mondiale ne s'est pas désunie pour autant. Dans l'ultime manche, elle s'est adjugée les deux dernières mises en jeu de la Belge, avant de conclure sur son propre service, non sans avoir sauvé trois nouvelles balles de break, au préalable (6-2). Ça passe également pour Elise Mertens (n°1), Garbine Muguruza (n°2) et Shuai Zhang (n°5), vainqueurs respectivement de Christina McHale (6-1, 6-1), Yafan Wang (6-1, 7-5) et Kirsten Flipkens (4-6, 6-3, 6-2).bat McHale (USA, Q) : 6-1, 6-1bat Zhu (CHN) : 5-7, 6-2, 7-6 (3)bat Teichmann (SUI) : 1-6, 6-4, 6-4bat Peterson (SUE, n°7) : 4-4, abandonRybakina (KAZ, n°3) - Zidansek (SLO)bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 1-6, 6-2bat Stojanovic (SER, LL) : 1-6, 6-4, 6-3bat: 4-6, 6-4, 6-2bat Kuznetsova (RUS) : 7-6 (2), 7-6 (9)bat Sharma (AUS, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (6)bat Sorribes Tormo (ESP, Q) : 6-2, 6-1bat Flipkens (BEL) : 4-6, 6-3, 6-2bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-2bat Bouzkova (RTC) : 3-6, 7-6 (4), 6-3bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-1bat Wang (CHN) : 6-1, 7-5