WTA - Hobart : Ferro profite de l'abandon de Peterson

Fiona Ferro s'est économisée. Opposée lundi à Rebecca Peterson au premier tour du tournoi d'Hobart (Australie), la jeune Française n'a passé que huit jeux sur le court. A 4-4 entre les deux joueuses dans le premier set et deux breaks de chaque côté, la Suédoise a abandonné. Visiblement gênée par une douleur dans le bas du dos, la 44eme mondiale et tête de série numéro 7 du tournoi australien ne s'est même pas présentée pour débuter le neuvième jeu alors que c'était son tour de servir. Un coup dur pour Peterson qui fait en revanche les affaires de Ferro, qualifiée en 51 minutes pour le deuxième tour. La récente vainqueur de Fed Cup avec les Bleues sera opposée à la Britannique Heather Watson. Issue des qualifications, la 101eme mondiale a renversé lundi (1-6, 6-4, 6-4) la Suissesse Jil Teichmann. Veronika Kudermetova (n°5) et Magda Linette (n°6) poursuivent également leur route.Mertens (BEL, n°1) - McHale (USA, Q)Zhu (CHN) - Kuzmova (SLQ)bat Teichmann (SUI) : 1-6, 6-4, 6-4bat Peterson (SUE, n°7) : 4-4, abandonRybakina (KAZ, n°3) - Zidansek (SLO)Van Uytvanck (BEL) -Cirstea (ROU, Q) - Kr.Pliskova (RTC)Cabrera (AUS, WC) -bat Kuznetsova (RUS) : 7-6 (2), 7-6 (9)bat Sharma (AUS, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (6)bat Sorribes Tormo (ESP, Q) : 6-2, 6-1Flipkens (BEL) - Zhang (CHN, n°4)bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-2Bellis (USA) - Bouzkova (RTC)Blinkova (RUS) - Jabeur (TUN, Q)Wang (CHN) - Muguruza (ESP, n°2, WC)