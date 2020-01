WTA : Halep retrouve le podium, Barty reprend ses distances, Mladenovic perd encore deux places

Ashleigh Barty reprend sa marche en avant, Kristina Mladenovic semble bloquée en marche arrière. Alors que Karoline Pliskova avait gommé de moitié son retard sur la numéro 1 mondiale australienne lundi dernier, la victoire de Barty à Adelaïde ce week-end lui a permis de reprendre ses distances avec sa dauphine à la veille de l'Open d'Australie, avec de nouveau plus de 2 000 points d'avance pour la native d'Ipswich (8 017 points) sur la Tchèque (5 940). Dans le même temps, Simona Halep et Naomi Osaka continuent de jouer au chassé-croisé. La semaine dernière, la Japonaise avait délogé la Roumaine de la dernière marche du podium. Ce lundi, c'est au tour d'Halep de reprendre la troisième place à Osaka en dépit de sa défaite en quarts de finale (contre Sabalenka) à Adelaïde.

Mladenovic perd encore deux places

Absente des courts la semaine dernière pour préparer le premier rendez-vous de la saison en Grand Chelem, Kristina Mladenovic, comme lundi dernier, recule encore de deux rangs au classement. La Nordiste apparaît désormais en 41eme position dans la hiérarchie. Ce qui ne l'empêche pas de rester la mieux classée de nos représentantes, Caroline Garcia stagnant à la 46eme place et Fiona Ferro à la 63eme. Alizé Cornet, elle, passe ce lundi du 60eme au 61eme cran.



TENNIS – CLASSEMENT WTA

Classement WTA au 20 janvier 2019

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 017 points

2- Karolina Pliskova (RTC) 5 940 points

3- Simona Halep (ROU) 5 561 points (+1)

4- Naomi Osaka (JAP) 5 496 points (-1)

5- Elina Svitolina (UKR) 5 075 points

6- Bianca Andreescu (CAN) 4 935 points

7- Belinda Bencic (SUI) 4 675 points

8- Petra Kvitova (RTC) 4 436 points

9- Serena Williams (USA) 4 215 points

10- Kiki Bertens (PBS) 4 165 points

…

41- Kristina Mladenovic (FRA) 1 360 points (-2)

46- Caroline Garcia (FRA) 1 235 points

61- Alizé Cornet (FRA) 965 points (-1)

63- Fiona Ferro (FRA) 944 points

…