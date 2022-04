WTA : Halep chipe le coach de S. Williams

Connu pour être l'entraîneur de la grande championne Serena Williams, Patrick Mouratoglou aborde un virage important dans sa carrière. "Vous me connaissez comme le coach de Serena Williams. Aujourd’hui je commence un nouveau chapitre de ma carrière d’entraîneur : je suis le coach à plein temps de Simona Halep" a fait savoir le Français ce jeudi via une newsletter adressée à ses abonnés. Il a "réalisé que le coaching lui manquait, peut-être plus (qu’il) l’avait (lui)-même imaginé" s'est-il confié auprès de Tennis Majors. Suite à la blessure de Serena Williams lors du tournoi de Wimbledon dix mois auparavant, il n'a plus entraîné à temps plein.



Simona Halep s'est rapprochée dans un premier temps de Patrick Mouratoglou en découvrant l'Academy portant le même nom avant de s'envoler pour la Californie afin d'y disputer le tournoi d'Indian Wells le mois dernier. Toujours selon Tennis Majors, l'entraîneur tricolore a profité de cette échéance pour rejoindre Serena Williams et la consulter avant d'éventuellement s'engager à 100% avec la Roumaine. "La porte s’est ouverte, au moins à court terme, pour entamer une autre collaboration" dixit celui qui a également accompagné le Grec Stefanos Tsitsipas ou encore la jeune et prometteuse Américaine Cori Gauff, âgée d'à peine 18 ans. Des propos ne refermant donc pas la porte à un éventuel retour aux côtés de Serena Williams.

"Je ne fixe aucune limite à cette ambition"

N'ayant pas pris part au tournoi de Miami, victime d'une déchirure à la cuisse, Simona Halep a ensuite pris la direction de Sophia Antipolis pour entamer sa collaboration avec Patrick Mouratoglou. Enthousiaste à l'idée de travailler avec l'ancienne numéro une mondiale, il a fixé ses objectifs: "L’idée est de faire tout ce qu’il est possible de faire pour qu’elle soit la meilleure possible et que, le jour où elle arrêtera sa carrière, elle puisse se dire ‘j’ai fait le maximum de ce que je pouvais.' " Relativement confiant, il a exposé sa vision des choses et son optimisme. "C’est une championne. Mais je pense aussi qu’il lui reste une grande marge de progression, dans de nombreux domaines. (...) Je ne fixe aucune limite à cette ambition" a-t-il affirmé.