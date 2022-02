WTA - Guadalajara : Stephens opposé à Bouzkova lors de la finale

Un peu plus de trois ans après, Sloane Stephens va retrouver les joies d’une finale. Sevrée de match pour le titre depuis le Masters WTA en 2018, l’Américaine a pris le meilleur sur Anna Kalinskaya en demi-finales à Guadalajara. La Russe a pourtant pris le meilleur départ en sortant gagnante d’une série de trois jeux conclus par un break. Menant alors quatre jeux à un, la 100eme mondiale s’est montrée plus solide pour tenir tête à Sloane Stephens et conclure le premier set à sa troisième occasion. Une rencontre qu’Anna Kalinskaya pensait avoir bien en main quand, prenant de haute lutte le service de son adversaire, elle a mené trois jeux à rien à l’entame de la deuxième manche. Toutefois, Sloane Stephens a immédiatement fait son retard avant de récidiver après avoir une nouvelle fois perdu son service. Rattrapée par des douleurs au niveau du dos, la Russe a perdu pied et permis à l’Américaine de revenir à une manche partout. C’est alors qu’Anna Kalinskaya a préféré jeter l’éponge (3-6, 7-5 en 1h46’).

Bouzkova en quête d’un premier titre

Le Mexique est décidément un pays qui plait à Marie Bouzkova. Après avoir disputé sa première finale sur le circuit principal à Monterrey en 2020, la Tchèque va disputer à Guadalajara sa troisième face à Sloane Stephens. Pour cela, la 96eme mondiale a pris le meilleur en deux manches sur la Chinoise Qiang Wang. Si les deux joueuses ont eu l’opportunité de faire le break en début de match, c’est Marie Bouzkova qui a su saisir sa chance et, au bout d’une série de quatre jeux remportés consécutivement, cette dernière a empoché le premier set. Qiang Wang a alors réagi et frappé la première dans la deuxième manche pour mener trois jeux à un. C’est alors que la Chinoise a perdu le fil de la rencontre. Voyant les jeux défiler sans avoir la capacité de répondre et de mettre en difficulté son adversaire, la 144eme mondiale a vu la place en finale lui filer entre les doigts. Grâce à cinq jeux de suite, Marie Bouzkova s’impose (6-3, 6-3 en 1h34’) et valide son billet pour la finale.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



Finale

Stephens (USA, n°6) - Bouzkova (RTC)



Demi-finales

Stephens (USA, n°6) bat Kalinskaya (RUS) : 3-6, 7-5 abandon

Bouzkova (RTC) bat Q.Wang (CHN) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Stephens (USA, n°6) bat Saville (AUS) : 4-6, 6-3, 6-2

Kalinskaya (RUS) bat Osorio (COL, n°4) : 6-4, 6-1

Bouzkova (RTC) bat Sorribes Tormo (ESP, n°3) : 6-4, 6-1

Q.Wang (CHN) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-3



Huitièmes de finale

Saville (AUS) bat Dolehide (USA, Q) : 6-1, 6-3

Stephens (USA, n°6) bat Paquet (FRA) : 7-5, 6-4

Osorio (COL, n°4) bat Baptiste (USA, Q) : 1-6, 6-3, 6-3

Kalinskaya (RUS) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 0-6, 6-4



Bouzkova (RTC) bat Bronzetti (ITA, Q) : 7-6 (2), 6-2

Sorribes Tormo (ESP, n°3) bat Frech (POL) : 6-0, 6-2

Schmiedlova (SLQ) bat Potapova (RUS) : 6-3, 7-6 (5)

Q.Wang (CHN) bat Tan (FRA) : 6-4, 6-2



1er tour

Saville (AUS) bat Raducanu (GBR, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 4-3 abandon

Dolehide (USA, Q) bat Zhu (CHN) : 4-6, 6-3, 6-4

Paquet (FRA) bat Masarova (ESP, Q) : 7-5, 7-5

Stephens (USA, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2



Osorio (COL, n°4) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Vuzmova (SLQ, Q) : 6-3, 6-3

X.Wang (CHN) bat Udvardy (HON) : 6-4, 4-6, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4

Bronzetti (ITA, Q) bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Frech (POL) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°3) bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) bat Davis (USA) : 6-2, 6-1

Tan (FRA) bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1