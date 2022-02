WTA - Guadalajara : Pas de quart pour Tan

Harmony Tan avait une belle chance d'aller disputer un quart de finale sur le circuit WTA, du côté de Guadalajara. C'est raté. La Française, 104eme mondiale, s'est inclinée 6-4, 6-2 en 1h18 contre la Chinoise Qiang Wang, 144eme, qu'elle affrontait pour la première fois. Les deux joueuses avaient créé la surprise au premier tour en sortant les Américaines Lauren Davis (Wang) et surtout Madison Keys (Tan), mais c'est donc bien la Chinoise qui verra les quarts. La Française, breakée d'entrée de match, est parvenue à revenir à 4-4, mais elle a de nouveau perdu son service dans la foulée, et Wang a conclu sur un jeu blanc (6-4). Dans le deuxième, Tan a encore été breakée d'entrée, mais cette fois, elle n'est pas revenue. Au contraire, puisque la Chinoise lui a pris son service une nouvelle fois à 2-0 et a terminé le match sans problème. Mais Tan pourra se consoler en faisant son entrée dans le Top 100 lundi, à 24 ans.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



Huitièmes de finale

Saville (AUS) - Dolehide (USA, Q)

Paquet (FRA) - Stephens (USA, n°6)

Osorio (COL, n°4) - Baptiste (USA, Q)

X.Wang (CHN) - Kalinskaya (RUS)



Bouzkova (RTC) - Bronzetti (ITA, Q)

Frech (POL) - Sorribes Tormo (ESP, n°3)

Schmiedlova (SLQ) - Potapova (RUS)

Q.Wang (CHN) bat Tan (FRA) : 6-4, 6-2



1er tour

Saville (AUS) bat Raducanu (GBR, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 4-3 abandon

Dolehide (USA, Q) bat Zhu (CHN) : 4-6, 6-3, 6-4

Paquet (FRA) bat Masarova (ESP, Q) : 7-5, 7-5

Stephens (USA, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2



Osorio (COL, n°4) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Vuzmova (SLQ, Q) : 6-3, 6-3

X.Wang (CHN) bat Udvardy (HON) : 6-4, 4-6, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4

Bronzetti (ITA, Q) bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Frech (POL) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°3) bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) bat Davis (USA) : 6-2, 6-1

Tan (FRA) bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1